Dónde ver la Temporada 3 de Attack on Titan gratis y en español

Ayer domingo se estrenó en Japón el primer capítulo que continúa con la temporada 3 de Attack on Titan, una de las de anime que más está triunfando a día de hoy. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, tras el estreno de los 12 primeros capítulos de esta temporada y haber dado comienzo su segunda parte, Netflix sigue sin actualizar ni añadir los nuevos capítulos. Pero no desesperes, ya que si quieres ver los nuevos capítulos, y si no te importa tener que leer subtítulos, ya hay un portal legal que los emite en España.

Se trata de Selecta Visión, la distribuidora de series, películas y cómics que se ha encargado de traer a nuestro país muchas de estas series de animación japonesas como las exitosas Sword Art Online, Psycho-Pass o One Punch Man.

Así pues, con el único requisito de un registro rápido y con muy pocos datos, podremos tener un acceso gratuito para ver los episodios de Attack on Titan durante su estreno simultáneo en Japón los domingos a las 19:40 (hora local de España), además de poder seguir viéndolos en cualquier momento tras su emisión.

Una vez registrados, tan sólo tendremos que acceder a la sección «Simultcast» del menú superior, donde actualmente se irán añadiendo los episodios de esta serie, y los cuales podremos ver online en calidades hasta los 1080p, y con unos subtítulos perfectamente traducidos al castellano. Sin embargo, por el momento no se ha añadido ninguna opción para cambiar el idioma de las voces ni los subtítulos.

Más sobre Attack on Titan

Se trata de la adaptación de la novela gráfica «Shingeki no Kyojin» (traducida al español como Ataque a los titanes), estrenado en Japón en 2009, con una temática de fantasía y acción, y una gran cantidad de contenido explícito. La historia principal nos traslada a un mundo distópico en el que la humanidad estuvo a punto de ser exterminada cientos de años atrás por los gigantes, quedando toda la población restante reunida y encerrada en entre tres colosales muros.

La causa, es la aparición de unos gigantes seres humanoides, aparentemente no inteligentes, y que devoran seres humanos. Tras 100 años de paz, Eren, el protagonista principal, ve cómo uno de estos titanes destruye el muro, dando paso a un sinfín de estas criaturas, y sembrando el caos en la ciudad. Tras ver cómo devoran a su madre, y forzado a huir, Eren jura vengarse y dar caza hasta el último de los titanes.