Muere Peter Mayhew, el actor tras el traje de Chewbacca

Tal y como ha publicado su familia a través de un comunicado en la cuenta de Twitter del propio Peter Mayhew, el actor que dio vida a Chewbacca, uno de los extraterrestres más queridos e icónicos de la saga Star Wars, falleció a principios de esta semana.

Según lo que podemos leer en esta carta, Peter falleció por causas naturales a los 74 años de edad, rodeado de su familia, y en paz.

Con sus 2,18 metros de altura, Mayhew fue sin duda el actor ideal para interpretar al enorme Wookie que acompañase a Han Solo en su primera aparición en Star Wars: Una nueva esperanza, en 1977. Algo que continuó durante el resto de películas en las que aparecía su personaje, incluidos los especiales de navidad, e incluso algunas visitas a convenciones y hospitales.

Y es que su contribución fue mucho más allá que las propias películas, creando incluso una fundación benéfica bajo su nombre, y dedicada a «aliviar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la carga financiera provocada por los eventos traumáticos de la vida».

Tal era su dedicación, que Peter no quiso abandonar su traje hasta que realmente se vio obligado, hace apenas un par de años, cuando un procedimiento quirúrgico le obligó a retirarse completamente de los escenarios. Aunque no demasiado lejos, ya que en las últimas películas de la saga, ayudó y aconsejó a Joonas Suotamo, su sucesor dentro del traje de Chewbacca.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2

— Mark Hamill (@HamillHimself) May 2, 2019