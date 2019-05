Novedades VOD 18/19: ‘The Wandering Earth’, la odisea espacial china llega a Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si estás leyendo esto, es porque quieres estar al día de todo lo que se cuece. Pues bien; ten en cuenta esto si no nos lees de normal: Juego de tronos lo es todo, lo cual significa que hasta que no termine, las grandes productoras no van a empezar a sacar material potente. Lo cual significa… que seguimos en barbecho, en lo que se refiere a contenidos originales, con la excepción de siempre.

Netflix

Netflix es la excepción de siempre, la que más exclusividades lanza… pero el formato fábrica de churros es una constante y, hay que decirlo, es una pena. Cantidad y diversidad no equivalen a calidad, lamentablemente.

The Wandering Earth

Lo más interesante, por lo tanto, es el estreno internacional de The Wandering Earth, apenas dos meses y pico después de su estreno en cines en China. Para que te hagas una idea, está película de ciencia ficción apocalíptica solo ha sido superada en taquilla este año por Vengadores: Endgame, y solo en los últimos días. La vergüenza es que Netflix la trae a España sin doblar, aunque si está doblada en latino. Shame on you, Netflix!

A pesar de todo

A pesar de todo es la nueva película española de Netflix, una comedia de enredos que no destacaríamos de haber algo más, y es que las producciones patrias de la compañía estadounidense se empiezan a repetir más que el ajo. No, gracias.

Ingress: The Animation

Un punto más interesante al menos por la propuesta es Ingress: The Animation, una nueva serie de anime de ciencia ficción «para gamers» basada en un juego de realidad aumentada para móviles. El tráiler está en japonés, pero la serie está perfectamente doblada.

Más contenidos exclusivos:

Dead to Me (T1), comedia negra sobre la pérdida inesperada.

(T1), comedia negra sobre la pérdida inesperada. Nuestro último verano , película romántica sobre un grupo de jóvenes que se preparan para ir a la universidad.

, película romántica sobre un grupo de jóvenes que se preparan para ir a la universidad. Munafik 2 , película malaya de terror sobre un exorcismo.

, película malaya de terror sobre un exorcismo. Baki (T2), segunda tempora, o más bien segunda parte de este anime de artes marciales.

(T2), segunda tempora, o más bien segunda parte de este anime de artes marciales. Historia de un crimen: Colmenares (T1), serie de suspense sobre la investigación de un misterioso crimen.

(T1), serie de suspense sobre la investigación de un misterioso crimen. Tuca & Bertie (T1), nueva serie de animación para adultos con pájaros cutres de protagonistas.

(T1), nueva serie de animación para adultos con pájaros cutres de protagonistas. Cupcake y Dino – Arreglos y Chapuzas (T2), serie de dibujos animados.

(T2), serie de dibujos animados. A la conquista del congreso , documental sobre la carrera de cuatro mujeres al congreso estadounidense.

, documental sobre la carrera de cuatro mujeres al congreso estadounidense. Esta es mi familia , documental sobre un homosexual afincado en Estados Unidos y los contrastes con su familia China.

, documental sobre un homosexual afincado en Estados Unidos y los contrastes con su familia China. Flinch (T1), programa en el que los participantes se someten a todo tipo de mamarrachadas.

(T1), programa en el que los participantes se someten a todo tipo de mamarrachadas. Anthony Jeselnik: Fire in the Maternity Ward, nuevo monólogo de humor.

Nuevos capítulos:

Possessed (T1)

Entra en catálogo:

Los 100 (T5)

The Good Wife (T7)

Vis a vis (T1-T2)

March Comes in Like a Lion (T2)

Jurassic World

Un monstruo viene a verme

Sherlock Holmes

Django desencadenado

Gangster Squad: Brigada de élite

Rumores y mentiras

Dos policías rebeldes

Dos policías rebeldes II

Seguridad nacional

Caperucita roja ¿A quién tienes miedo?

Un viaje de diez metros

Chocolat

Loving is Losing

Familiye

Hamza’s Suitcase

El color del crimen

La carta final

El trueno azul

Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca

Maten a Hitler: La suerte del diablo

The island of murder

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, en su caso, viene cargada con un montón de películas, incluyendo varios clásicos de muy recomendable revisión y una sorpresa bajo el brazo…:

Genius

Amazon Prime Video se trae las dos primeras temporadas de Genius, la premiada serie de National Geographic en la que repasan los momentos álgidos de la vida de ciertos genios. La primera temporada es para Albert Einstein, interpretado por el fantástico Geoffrey Rush; y la segunda es para Pablo Picasso, en cuya piel se pone su compatriota Antonio Banderas.

Nuevos capítulos:

La que se avecina (T11)

Entra en catálogo:

El muñeco de nieve

Sherlock Holmes

La serie Divergente: Insurgente

El juego de Ender

RED

Spy game (Juego de espías)

Norman, el hombre que lo conseguía todo

Tigre y dragón

Los ángeles de Charlie

Los ángeles de Charlie: Al límite

Caprichos del destino

Lawless (Sin ley)

El editor de libros

Mejor otro día

The Red Siren

Anaconda

Jane Eyre

Su mejor historia

El irlandés

La red

Como agua para chocolate

Una habitación con vistas

Regreso a Howards End

El piano

El último emperador

Cinema Paradiso

Fanny y Alexander

A través del huracán

La novena puerta

La cinta blanca

Grandes esperanzas

The Hero

Gandhi

Planes para mañana

Soñadores

París, Texas

Los seductores

Antes del anochecer

Novio por una noche

Llévame a la luna

El lago azul: El despertar

Mr. Deeds

Vaya Navidades

Casi famosos

Un italiano en Noruega

La delicadeza

Mami Blue

El Chef, la receta de la felicidad

Bienvenidos al Sur

La cena de los idiotas

Ocho Noches Locas

3/4

David y Catriona

Suspiria

Stuart Little 2

Astérix en América

HBO

Por su parte, HBO sigue disfrutando de la expectación que genera su Juego de tronos y se conforma con ir lanzando los nuevos capítulos de sus series en emisión y rellenando catálogo con diversas películas, incluyendo varias sagas bien conocidas.

Nuevos capítulos:

Juego de tronos (T8)

Lo que hacemos en las sombras (T1)

Killing Eve (T2)

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1)

Knightfall (T2)

Warrior (T1)

Gentleman Jack (T1)

Barry (T2)

Veep (T7)

Better Things (T3)

Fosse/Verdon (T1)

Supergirl (T4)

Legends of Tomorrow (T4)

Embrujadas (T1)

Entra en catálogo: