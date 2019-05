Estas son las próximas películas de DC que llegarán a los cines

Ahora mismo, Marvel es el nombre que más resuena cuando hablamos de superheroes del cine. La franquicia ha sabido llevarlos a la gran pantalla de una manera espectacular creando sagas que serán eternas y que han dado a conocer a un gran número de sus protagonistas. Pero no podemos olvidarnos de su principal competidor, DC Cómics, puede que ahora mismo no esté en su mejor momento cinematográfico, pero no hay que negarle que han tenido grandes éxitos como las películas de la saga de Batman del Caballero Oscuro.

La pregunta ahora es ¿qué nos queda DC después de quedarse sin Batman ni Superman? Pues todavía hay mucho que explorar y creo que podremos tener grandes alegrías con sus próximas películas.

Joker – 4 de octubre 2019

Joker. No hace falta más, el malo más malo de todo DC tiene nueva cara, la de Joaquin Phoenix y llegará a la gran pantalla el 4 de octubre de este año, para explicarnos las razones que llevaron a este villano a convertirse en el terror Gotham y en la peor pesadilla de Batman.

En la cinta el nombre real del Joker es Anthony Fleck. Para muchos el nombre no es más que un trolleo, ya que la abreviatura sería A. Fleck, nombre que recuerda a Benn Afleck, anterior Batman. Pero para otros es un dato revelador que explicaría muchas cosas de este personaje. La teoría apunta que Arthur Fleck podría ser el medio hermano de Batman, ya que según la trama se hablaría de un posible romance entre Thomas Wayne, y su asistente Penny Fleck (madre de Arthur interpretada por Frances Conroy ). Sin embargo, el padre de Batman posiblemente se habría negado a reconocer a Arthur, lo que podría ser uno de los motivos del odio de el Joker a Batman.

Todavía falta para que pueda desvelarse ese misterio.

Birds Of Prey – 7 de febrero de 2020

No quedan más películas de DC para este año, lo próximo llega en 2020. El año de la vuelta de la Harley Queen de Margot Robbie. Los parajitos de Birds of Prey llegan el 7 de febrero de 2020. Esta Liga de la Justicia particular está formada por Canario Negro, interpretado por Mary Elizabeth Winstead (Scoot Pilgrim contra el mundo), Jurnee Smollett-Bell (True Blood) como La Cazadora, Rosie Perez (El Consejero) como Renee Montoya, Ella Jay Basco comoCassandra Cain/Batgirl y Ewan McGregor (Star Wars) como el villano Máscara Negra.

Se espera que la trama de la película gire en torno a Harley Quinn y su decisión de separarse del Joker y unirse a las justicieras Canario Negro, Cazadora y René Montoya para salvar a Cassandra Cain que se ha convertido en objetivo de Máscara Negra.



Wonder Woman 1984 – 5 de junio de 2020

La segunda parte de Wonder Woman iba a llegar este año, pero finalmente decidieron posponerla a 2020. Wonder Woman 1984 llevará a Diana a la Guerra Fría. Según su directora Patty Jenkins, esta película no es una secuela tal cual, si no que supone una nueva e independiente, pero en la que repite Chris Pine como Steve Trevors. También se han confirmado los nuevos fichajes de Pedro Pascal y de Kristen Wiig como la villana Cheeta.

El 30 de abril Patty Jenkins felicitó a Gal Gadot por su cumpleaños en Twitter, para ello compartió una nueva imagen de la película. En ella vemos a Gadot vestida con un vestido blanco que los expertos en Wonder Woman han identificado con un momento concreto de la historia de la Amazona. Según explica The Hollywood Reporter, este look fue utilizado por Wonder Woman a finales de los 60, en la era más polémica de los cómics, cuando Diana pierde sus poderes de manera temporal (ya que los recuperará unos números más tarde) y se convierte en una maestra de artes marciales.

Happy Birthday to my most spectacular, incredible, amazing, beautiful, loving, powerful, hilarious and awe inspiring friend and partner. I love you more than words can say. Happy Birthday @GalGadot #WW1984 pic.twitter.com/eRqmuFWdlX — Patty Jenkins (@PattyJenks) 30 de abril de 2019

Super Pets – 21 de mayo de 2021

¿Por qué todo en DC tiene que ser oscuro y siniestro? Una de las series y películas que mejor le ha funcionado a la marca es Teen Titans, los héroes más jóvenes que también defienden al mundo de las peores amenazas.

En esta línea surge la idea de las Super Mascotas, y es que en los cómicos nuestros héroes también tienen amigos de cuatro patas. Krypto es el perro de Superman, originario de Kripton y que fue enviado como avanzadilla a la tierra, por lo tanto posee los mismos poderes de su dueño. Batman también tiene un «batiperro», Ace, un gran danés que cuenta con su propio equipo de lucha, como un radio collar especial que cuando lo activaba podía colocarse automáticamente la máscara (con un dispositivo de manos libres) y localizar a Batman y Robin.

El guión de esta película de animación estaría firmado por Jared Stern (La Lego Ninjago película). La última aparición popular de las Super Pets ha sido en una colección cortos de animación de Cartoon Network emitidos en 2013. Este corto podría darnos una idea de que como podría ser la nueva película.

The Batman – 25 de junio de 2021

Todavía no tenemos Batman, pero sí director, Matt Reeves tendrá la titánica tarea de hacer resurgir las películas del gran héroe de DC. Reeves tiene grandes éxitos a sus espaldas como las nuevas películas del Planeta de los Simios y la saga de Cloverfield. No sabemos mucho más de la película, lo único que ha confirmado el director es que tendrá mucho del género «detectivesco».

Escuadrón Suicida 2 – 6 de agosto de 2021

Las películas de los malos reformados de DC volverían dentro de dos años a manos de James Gunn. Repetirán Margot Robbie como Harley Queen y Viola Davis como Amanda Waller y se incorporan Idris Elba, John Cena, Daniela Melchior y David Dastmalchian. Solo se conoce el papel que interpretarán los dos últimos. Melchior dará una vuelta al villano Ratcatcher. Este villano es un exterminador de ratas que tras muchos años metido en las alcantarillas de Gotham se hace con el poder de comunicarse con estos roedores.

Por su parte, Dastmalchian se pondrá en la piel de Polka-Dot-Man, un villano que lleva un llamativo traje de puntos de colores que pueden convertirse en armas.

En esta cinta también veremos a los villanos Peacemaker, un pacificador que está dispuesto a usar la fuerza para conseguirla, y a King Shark, el famoso tiburón de DC.

The Flash: Flashpoint – 2021

Es curioso que al héroe más rápido de todo DC se le haya retrasado tanto su película. Pudimos verle por primera vez en la película de La Liga de Justicia que se estrenó sin pena ni gloria en 2017. Ezra Miller se plantó el traje rojo para interpretar a Barry Allen, pero parece que hasta dentro de dos años no podremos volver a verle de esta guisa.

Sabemos que DC seguirá en estas películas el arco argumental del cómic Flashpoint el cual comienza con Flash volviendo atrás en el tiempo (uno de sus superpoderes si acelera lo suficiente al correr) para poder salvar la vida de su madre que, recordemos, muere asesinada cuando él es un niño. El problema es que jugar con el tiempo siempre trae consecuencias, y Barry Allen acaba creando una línea temporal alternativa que afectó a todo DC.

Aquaman 2 – 16 de diciembre de 2022

El dios de los mares fue el sorpresón de Warner y DC y su recaudación una razón de peso para lanzar una segunda parte. Todo apunta que el hawaiano Jason Momoa tendrá que volver a enfundarse las mayas de Aquaman para enfrentarse a Black Manta.