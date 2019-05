Llega Google Maps AR y un modo incógnito para nuestra ubicación

Google I/O 2019. Sin duda los grandes protagonistas de estas presentaciones de Google están siendo son los teléfonos Pixel, Android Q, y el enorme listado de actualizaciones de sus servicios, entre los que destacan también las nuevas funciones de Google Maps.

Anunciada hace unos meses, parece que Google Maps AR, la mezcla entre tecnologías de realidad aumentada e inteligencia artificial, finalmente llegará al público.

Este nuevo sistema de navegación pretende ser más útil y preciso gracias al uso combinado del GPS, para precisar nuestra ubicación aproximada, y el uso activo de las cámaras de nuestro dispositivo, que se utilizarán junto con un sistema de reconocimiento por inteligencia artificial para comparar las calles, edificios y otros puntos de referencia con los datos de Street View que Google lleva años reuniendo.

Sin embargo, parece que de nuevo Google limitará su primera toma de contacto a los usuarios de sus teléfonos Pixel. Y es que Google ya anunció previamente que no lanzaría Google Maps AR hasta que no se considerasen suficientemente «satisfechos» con su rendimiento, por lo que aunque no se trate de una implementación completa, esta prueba pública apunta a una fase avanzada del mismo.

Por otro lado, también se ha anunciado que la aplicación de navegación está introduciendo una nueva función llamada Modo incógnito, en este caso disponible para todos los dispositivos, y que ampliará la privacidad de sus usuarios.

Tal y como indica su nombre, se trata de un modo en el que, una vez activada esta función, podremos ocultar nuestra actividad y ubicación dentro del seguimiento y cronología que realiza automáticamente Google Maps. Esto incluye lugares visitados, las indicaciones consultadas, e incluso las búsquedas de ubicaciones o establecimientos.

Sin una fecha concreta para su incorporación, desde Google aseguran que «pronto» podremos encontrar esta función en la aplicación bajo un sencillo funcionamiento que sólo nos pedirá activar o desactivar el seguimiento.