El Corsair Glaive RGB PRO se presentó hace unas semanas como un ratón para gaming que posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama alta. En este artículo vimos su anuncio oficial, repasamos sus principales características y os adelantamos que teníamos en nuestro poder una muestra para publicar un análisis.

He tenido la oportunidad de probar el Corsair Glaive RGB PRO durante varios días, y lo he utilizado tanto en juegos (su hábitat natural) como en tareas relacionadas con mi trabajo diario, así que tengo todo lo que necesito para compartir con vosotros, por fin, un análisis detallado que os permitirá descubrir todo lo que ofrece este nuevo ratón.

Antes de empezar agradecemos a Corsair España que nos haya enviado una unidad de prueba y que nos haya permitido trabajar sin prisas y con total libertad. Sin más preámbulos empezamos, como siempre os invito a poneros cómodos, ya que hay mucho que leer.

Corsair Glaive RGB PRO: vistazo previo

Siempre que pruebo un periférico, ya sea un ratón, un teclado, un mando de control o incluso unos auriculares me gusta «toquetearlo» antes de empezar a utilizarlo. No es un fetiche, sino un análisis previo que me permite llevar a cabo una primera interacción con el producto y ver qué sensaciones me transmite.

El tacto que presenta un ratón nos dice muchas cosas, y en el caso del Corsair Glaive RGB PRO las sensaciones que transmite confirman que estamos ante un periférico de primer nivel. Cuando lo tenemos en la mano su calidad de construcción y su solidez son evidentes. El plástico negro que ha utilizado Corsair como material principal ofrece un tacto suave que invita a cogerlo con firmeza, y las sujeciones laterales personalizables nos permiten adaptarlo por completo a nuestro gusto.

Esa terminación en plástico se ve acompañada por detalles en aluminio que se aprecian en la mitad inferior del Corsair Glaive RGB PRO y también en la rueda de desplazamiento vertical, que está recubierta por una capa gomosa con una terminación rugosa. Los tres agarres laterales personalizables que incluye este ratón están terminados en plástico y goma para conseguir una sujeción perfecta, incluso tras largas sesiones de uso.

En mi caso el agarre que más me ha gustado ha sido el que permite dejar caer por completo el pulgar. Para cambiar de un agarre a otro solo tenemos que tirar con firmeza para extraer el que estamos utilizando y colocar el nuevo en la zona, un proceso muy sencillo gracias a la decisión de Corsair de incorporar un sistema de sujeciones imantadas.

Por tamaño y ergonomía el Corsair Glaive RGB PRO es un ratón que da lo mejor de sí con usuarios que tengan unas manos medianas o relativamente grandes, y que utilicen sobre todo un agarre de tipo palma, aunque gracias a los agarres laterales tenemos un plus de flexibilidad que nos permite adaptarlo a otros tipos de agarres.

A nivel de diseño debo decir que es uno de los ratones que más me han gustado, y la iluminación LED RGB juega un papel importante en este sentido. Corsair ha integrado un sistema dividido en tres zonas que podemos personalizar gracias al software iCUE, y no hay duda de que encaja a la perfección con el diseño del ratón, ya que no resulta especialmente «chillona» y sabe llamar la atención de una forma discreta.

Pasamos ahora a repasar sus especificaciones clave para que tengáis una visión detallada del conjunto de características que definen al Corsair Glaive RGB PRO:

Construido en plástico de alta calidad, goma y aluminio.

Ergonomía de primer nivel, pensado para manos medianas y grandes.

Diseño optimizado para agarres de tipo palma.

Podemos personalizar la sujeción gracias a sus tres agarres laterales.

Sensor óptico PMW3391 con una resolución ajustable de hasta 18.000 DPI.

Siete botones programables y personalizables a través del software iCUE de Corsair.

Interruptores Omron de alta calidad que garantizan una vida útil de más de 50 millones de clics.

Iluminación RGB personalizable en tres zonas que podemos configurar fácilmente a través de iCUE.

Almacenamiento integrado para llevar con nosotros varios perfiles de macros y de iluminación LED RGB.

Rueda de desplazamiento en aluminio recubierta en goma.

Cable trenzado de 1,8 metros.

Peso: 115 gramos.

Dimensiones: 124,9 x 68,5 x 45,5 mm.

Corsair Glaive RGB PRO: experiencia de uso

Nada más conectar el Corsair Glaive RGB PRO a nuestro equipo de pruebas, un PC basado en Windows 10, vemos que el sistema lo reconoce al instante. La iluminación LED RGB se activa y estamos listos para empezar a disfrutar del ratón, sin más.

No es necesario llevar a cabo ningún tipo de configuración, y si tenemos el software iCUE ya instalado se produce una sincronización automática de la iluminación LED RGB. En mi caso utilizo un efecto de ola arcoiris que se trasladó perfectamente al Corsair Glaive RGB PRO. Si queremos aplicar efectos de iluminación distintos podemos hacerlo sin ningún problema a través de iCUE.

Como podemos ver en las imágenes adjuntas el software iCUE de Corsair también nos permite personalizar acciones, ajustar el rendimiento, cambiar la resolución (DPI) y llevar a cabo una calibración de superficie para optimizar el rendimiento del sensor. Tenemos un abanico de opciones muy variadas que son, además, muy fáciles de utilizar.

Soy un usuario que utiliza un agarre de tipo palma, así que el Corsair Glaive RGB PRO se perfilaba como una opción perfecta para mi. Mi tiempo de adaptación a este ratón ha sido prácticamente inexistente, lo que significa que he disfrutado desde el primer momento de una experiencia totalmente óptima, aunque debo decir que esto ha sido posible también gracias al agarre opcional que permite dejar caer todo el pulgar, ya que es el mismo tipo que utilizo en mi día a día con mi ratón habitual.

Pasamos ahora a hablar de las pruebas que he realizado. Nuestros lectores habituales ya saben que soy reacio a utilizar pruebas sintéticas cuando analizo ratones y teclados por una razón muy sencilla, porque lo importante es la experiencia real que transmiten estos periféricos, y eso solo se determina a través de un uso prolongado en juegos y aplicaciones variadas.

En este caso he utilizado el Corsair Glaive RGB PRO en tareas de ofimática, navegación web y edición sencilla de imágenes y el resultado ha sido prácticamente perfecto. No esperaba menos de un ratón de gama alta, pero quiero destacar especialmente el excelente grado de precisión del puntero a la hora de llevar a cabo movimientos muy lentos para ajustar valores concretos en el recorte de imágenes.

Toca ahora hablar de la experiencia en juegos. He centrado las pruebas en Destiny 2, tanto en modo PvE como PvP; League of Legends, Metro Exodus y The Division 2, títulos en los que la respuesta del ratón puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, y mis conclusiones son muy positivas.

Los desplazamientos han sido totalmente naturales, la velocidad de respuesta ha estado a la altura de lo esperado y he podido llevar a cabo en todo momento las acciones que tenía en mente con total precisión, sin ningún tipo de problema. No tengo duda alguna, es un ratón perfecto para jugar.

Notas finales

Elegir un ratón para gaming puede ser muy complicado. Hoy en día tenemos una gran cantidad de opciones en el mercado con precios muy dispares, diseños y calidades muy diferentes y prestaciones distintas.

Con todo esto en mente es fácil preguntarse por qué deberíamos optar por el Corsair Glaive RGB PRO, y la respuesta es muy sencilla, porque es un ratón para juegos con un diseño y una ergonomía sobresaliente, un rendimiento muy bueno y un precio bien ajustado. No hablo sin motivos, de hecho supera sin problemas a otros modelos considerablemente más caros.

Si buscas un ratón para jugar, tienes un agarre tipo palma y quieres disfrutar a tope de tus juegos favoritos sin tener que renunciar a nada no lo dudes, el Corsair Glaive RGB PRO es una opción que debes tener muy en cuenta. Su precio de venta recomendado es de 79,99 euros.

No quiero terminar sin hacer referencia a lo que creo que es un claro valor añadido, la iluminación inmersiva de Corsair. El Corsair Glaive RGB PRO se integra en iCUE y por tanto es compatible con dicha tecnología, así que con él podrás sumergirte a otro nivel en tus juegos favoritos.