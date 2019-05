AirSelfie 2, análisis: mejor mantener los pies en tierra

Si bien su finalidad era otra, la inclusión de la cámara frontal en los teléfonos móviles dio paso a uno de los mayores fenómenos sociales de la actualidad: la llegada de los selfies. Primero nos resignamos sacar el brazo, luego llegó el famoso palo selfie, y ahora, podremos liberar por completo nuestras manos con AirSelfie 2.

Se trata de un minúsculo dron, de apenas el tamaño de nuestra palma de la mano, diseñado para ayudarnos a realizar selfies “aéreos” en cualquier momento y lugar, ya que cabe en un bolsillo e incluye una funda de transporte similar a una cartera de cuero.

Lo primero de todo será enlazarlo con nuestro móvil. En esencia, basta con descargarse la app AirSelfie 2, encender el dron mediante el botón situado en su parte inferior (tras lo cual el aparato emitirá varios pitidos bastante molestos), y seguir los pasos que se nos irá indicando desde el móvil.

Hay que tener en cuenta que la conexión con el AirSelfie 2 se realizará mediante la red Wi-Fi, por lo que perderemos el acceso a Internet mientras lo utilicemos.

No obstante, esto no debería ser un problema, ya que la duración de la batería es bastante corta, por lo que las sesiones de fotos o vídeos no te llevarán mucho tiempo. Además, mientras el dron esté en el aire estarás bastante ocupado manejándolo desde la app como para estar además a otras cosas.

Una vez emparejado, os recomendamos que os aseguréis de cargar su batería al máximo, la cual podremos comprobar desde la aplicación móvil una vez emparejado, ya que por desgracia su autonomía será de apenas unos 5 minutos de uso.

Es por eso por lo que nuestras primeras pruebas se han centrado obligatoriamente en probar y tratar de habituarnos a las distintas modalidades de control y vuelo del dron, aunque sinceramente, lo más sencillo será que utilicemos la opción más automatizada.

Así pues, el funcionamiento de AirSelfie 2 es bastante simple: ya sea sujetándolo en nuestra palma, sólo tendremos que mantener pulsado el botón “Despegar” durante unos segundos para ver cómo se encienden los cuatro motores. Una vez notemos que estos han cogido algo de velocidad, tendremos que darle un pequeño empujón hacia arriba, y el dron despegará sólo.

Hasta aquí la parte sencilla. Durante nuestras pruebas, nos ha resultado casi imposible lograr que el AirSelfie 2 se mantuviera a una altura estable nada más despegar, viendo cómo perdía el control y la orientación incluso pese a tratar de ayudarlo mediante los controles de la aplicación.

Así pues, tras numerosas pruebas, logramos un despegue correcto que dio paso a que el sistema automático de estabilización tomase el control y lo mantuviera finalmente en su sitio.

Una vez «estable» y con la cámara apuntándonos, llega el momento de realizar las capturas. Para facilitarnos esta tarea, el AirSelfie 2 cuenta con una función de detección de rostros, lo que nos ayudará enormemente a que las fotos estén centradas e incluyan a la persona o personas que quieres que salgan.

Una vez con el dron en tierra, acceder a las fotos y vídeos tomadas, que se almacenarán en una memoria interna, y que requerirán que estemos conectados a través de la aplicación. Además, tendremos la opción de descargar todo directamente a nuestro smartphone.

Está claro que dominar el control del AirSelfie 2 conlleva bastante práctica, y quizás con el tiempo, logres adaptarte a él. Sin embargo, también hemos podido comprobar que su vuelo automatizado no es tan estable como cabría esperar, siendo una condición obligatoria volarlo en espacios interiores muy amplios y sin obstáculos.

El AirSelfie 2 está ya disponible desde su página web, donde podremos encontrarlo a un precio de 199,95 dólares y con unos envíos limitados para Estados Unidos, Canadá y México. En el caso de España, tendremos que recurrir a otros distribuidores, donde su precio se ve aumentado hasta los 229,00 euros.