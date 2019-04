Iluminación inmersiva de Corsair: vive tus juegos favoritos a otro nivel

Las luces LED RGB se han convertido en uno de los grandes estandartes del sector gaming en PC. El valor que ofrecen a nivel estético y de personalización es indiscutible, pero Corsair ha sabido ver más allá y ha dado forma a lo que conocemos como iluminación inmersiva.

Gracias a la iluminación inmersiva las luces LED RGB de periféricos y componentes dejan de ser algo meramente estético y se convierten en una herramienta que nos permitirá sumergirnos de lleno en nuestros juegos favoritos para disfrutar de ellos de una manera verdaderamente única.

¿No sabes cómo funciona? Pues sigue leyendo, que te vamos a contar todo lo que debes saber de esta tecnología.

La iluminación inmersiva y el fenómeno del 4D

El mundo de los videojuegos siempre ha buscado nuevas formas de mejorar el realismo y la experiencia que ofrecen al usuario. En este sentido uno de los movimientos más importantes viene dado por los avances que se producen a nivel técnico, es decir, a través de las mejoras que se consiguen a nivel gráfico y sonoro.

No es complicado de entender, basta comparar el grado de realismo que tenemos en Resident Evil 2 y el que ha conseguido Resident Evil 2 Remake. Los avances a nivel técnico han marcado una diferencia enorme, pero no han sido los únicos. Limitar la evolución que han vivido los videojuegos en su camino para conseguir una mayor inmersión al plano técnico nos deja una visión pobre e insuficiente, ya que detrás de esa carrera hay muchas innovaciones que se han ganado un hueco en la historia del sector por méritos propios.

Por ejemplo, la introducción del sonido envolvente, la llegada de diferentes sistemas de control con diseños personalizados y el uso de motores con respuesta háptica marcaron, sin duda, las últimas décadas de evolución en lo que gaming e inmersión se refiere. La idea del 4D en gaming va precisamente por ahí, ya que busca estimular al jugador más allá de los límites tradicionales para lograr un mayor realismo y una inmersión superior.

Pues bien, la iluminación inmersiva de Corsair bebe directamente de esa idea y aprovecha las posibilidades que ofrecen tanto accesorios como componentes con luces LED RGB para crear efectos en tiempo real que reflejan, de una forma u otra, lo que ocurre en los juegos que estamos utilizando.

Estoy seguro de que más de uno de nuestros lectores recordarán que esta idea ya fue utilizada en títulos como Diablo III, y en efecto, habéis acertado. Los teclados Corsair se adaptaban a dicho juego para ofrecer una experiencia de iluminación inmersiva totalmente personalizada. Nada más entrar al título de Blizzard todo el teclado se iluminaba en rojo, con zonas en blanco para ubicar las habilidades y mostraba cambios de iluminación cuando subíamos de nivel, cuando utilizábamos ciertas habilidades y también cuando nuestra salud estaba muy baja.

He disfrutado durante años de esa iluminación ya que soy fan de la conocida franquicia de Blizzard y debo decir que me parece una excelente idea, pero Corsair ha llevado la iluminación inmersiva a otro nivel en The Division 2, Metro: Exodus y Far Cry: New Dawm.

La luz es tu nueva compañera de aventuras

Uno de mis juegos favoritos a día de hoy es The Division 2. Le estoy echando bastantes horas, y esto me ha permitido probar a tope la iluminación inmersiva que ha integrado Corsair. Desde el principio es toda una sorpresa, ya que nada más arrancar el juego tenemos un efecto de iluminación que recrea lo que vemos en pantalla mostrando tonalidades claras y anaranjadas, dos clásicos asociados a la conocida franquicia de Ubisoft.

Al empezar a jugar las sorpresas continúan. La iluminación pasa a un juego de luces blancas con franjas rojas que. Soy consciente de ello, avanzo por el escenario y me encuentro con un ataque que debemos repeler.diferentes secciones del teclado, que sigue jugando con los tonos de luces blancas para recrear la escena en la que me encuentro.

En la segunda sección del vídeo podemos ver la zona de inicio del juego tras la introducción anterior. Abrir el mapa activa una iluminación inmersiva multicolor que se adapta a los viajes rápidos que hagamos. De nuevo el color rojo vuelve a mostrarnos que estamos en una situación de peligro cuando aparece en la zona central, y que estamos recibiendo daños cuando aparece a nivel general. Utilizar un kit de armadura para recuperarnos produce un juego de luces en verde y blanco que confirma que nos hemos “curado” con éxito.

Al recibir daño de una granada de conmoción se produce un parpadeo blanco perfectamente sincronizado. Sí, es hora de volver a ponernos a cubierto y de utilizar otro kit de armadura. Una vez repelido el ataque de los hienas podemos relajarnos con una iluminación tenue en color claro. La experiencia en general es impresionante, y tan extensa y rica en detalles que me llevaría horas contaros todas las claves que muestra en cada juego.

No puedo terminar de hablar de la iluminación inmersiva de Corsair en The Division 2 sin hablar de uno de mis efectos favoritos, la iluminación en cascada con toques de azul y blanco que aparece cuando llueve. Me parece preciosa y relajante, y tiene adaptaciones muy buenas en los otros juegos, como Metro: Exodus, por ejemplo.

Y hablando de Metro: Exodus, en el segundo vídeo podéis ver como la iluminación de inicio, en la escena de esa impresionante Moscú posapocalíptica nevada, pasa de mostrar un blanco puro a lucir tonalidades marrones y verdosas que reflejan nuestra entrada en las alcantarillas. El uso de la linterna nos deja un toque de blanco, y el mechero produce un efecto fantástico de “llamarada” que se acentúa cuando quemamos telarañas.

Sí, es impresionante, pero debo decir que el resultado impacta mucho más en directo. También se iluminan de forma independiente las letras que tenemos que utilizar para activar objetos en momentos concretos. Al recibir daños el sistema de iluminación inmersiva nos avisa con, y cuando nos curamosnos confirma que podemos respirar tranquilos, al menos de momento.

En el tercer vídeo podemos ver cómo funciona la iluminación inmersiva de Corsair en Far Cry: New Dawn. Nada más empezar tenemos una iluminación en tonos marrones que representa a la perfección el escenario en el que nos encontramos. Recibir daño por fuego nos muestra una ráfaga de luces amarillas y anaranjadas.

Al salir al exterior vemos como la iluminación inmersiva cambia totalmente para, algo que sin duda está muy conseguido. En zonas más avanzadas el sistema logra recrear de maravilla escenarios con muchas plantas de diferentes colores y agua, adoptando tonalidades azuladas, verdosas, rosas y violetas, que pasan a ser marrones verdosas en determinados interiores, como cuevas por ejemplo.

Cuando recibimos daño vemos ráfagas rojas muy intensas, y al curarnos de nuevo nos encontramos con una iluminación en color verde que confirma que todo va bien.

¿Qué necesito para disfrutar de la iluminación inmersiva?

Corsair ha trabajado con Ubisoft y 4A Games para integrar un soporte pleno con iCUE, lo que significa que basta con activar la opción “habilitar SDK” y actualizar a la última versión de dicho software, sin más.

Cada juego integra en las opciones de configuración una sección en la que podemos activar o desactivar la iluminación inmersiva, así que aseguraos de que la tenéis habilitada. Tened en cuenta que con los periféricos no necesitamos ningún tipo de configuración adicional, pero en el caso de los ventiladores debemos contar con un Corsair Commander PRO para sincronizar y controlar la iluminación.

En mi equipo personal, que no cuenta con un Corsair Commander PRO, he podido disfrutar de la iluminación LED inmersiva en todos los periféricos y componentes que veis en la imagen adjunta, incluida la memoria RAM y los ventiladores del Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, sin necesidad de llevar a cabo ninguna configuración. Instalar los juegos, lanzar y listo.

Disfrutar de la iluminación inmersiva es muy fácil, y no necesitáis contar con periféricos de última generación, ya que Corsair ha extendido el soporte a todos los modelos LED RGB compatibles con iCUE. Una excelente noticia, sin duda.

Notas finales: ¿merece la pena?

La primera impresión que provoca es difícil de describir. Por un lado piensas que es una chulada, pero te mantienes un poco escéptico hasta que empiezas a ver lo bien que funciona y lo útil que resulta en ciertas situaciones.

Con la iluminación inmersiva no solo disfrutas de un toque de color que te ayuda a sumergirte en tus juegos favoritos, sino que además cuentas con un apoyo que puede ser muy útil en determinadas situaciones. Marca la diferencia, de eso no hay duda.

Para disfrutar de esta tecnología lo mejor es reducir al máximo la luz ambiental, ya que es en situaciones de oscuridad casi total cuando más notaremos el valor que ofrece la iluminación inmersiva de Corsair.

En líneas generales creo que Corsair ha dado un paso en la dirección correcta con la iluminación inmersiva, ya que ha aprovechado un elemento muy popular en el mundo del gaming y le ha dado una vuelta de tuerca para aprovecharlo sin ningún tipo de coste adicional . Su potencial es indiscutible, y debo reconocer que estoy deseando ver qué sorpresas nos depara en el futuro.