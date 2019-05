It: Capítulo 2 estrena tráiler, Pennywise vuelve a lo grande

Se ha hecho de rogar pero por fin tenemos con nosotros el primer tráiler de It: Capítulo 2, una película que se inspira en la segunda mitad de la novela original que Stephen King publicó en 1986.

En efecto, dicha novela es bastante larga y cuenta una misma historia que se puede dividir fácilmente en dos partes, así que los productores optaron por adoptar esa estrategia en su nueva aventura cinematográfica.

Desde que se estrenó en 2017 el remake de It ha recaudado unos 700 millones de dólares, cifra que la convierte en la película del cine de terror que más dinero ha ingresado hasta la fecha, superando sin problema los 441 millones de dólares de El Exorcista. Con esto en mente no es extraño que sus responsables estén trabajando a ritmo acelerado para estrenar It: Capítulo 2, una película que llegará a los cines el próximo 6 de septiembre.

En It: Capítulo 2 nos encontramos con una continuación directa de lo ocurrido en la primera entrega. Imagino que a estas alturas casi todos nuestros lectores habrán visto dicha película o tendrán claro su argumento y su desenlace. Si no lo has hecho y no quieres spoilers deja de leer, ya que vamos a comentar algunos aspectos clave de aquella.

La primera mitad de la novela de Stephen King queda recogida en la película de 2017. En ella la pandilla de «los perdedores» logra superar sus miedos más profundos y vencer a «Eso», nombre que recibe un mal imposible de definir que lleva siglos azotando a la ciudad de Derry.

Todo parece haber terminado, pero It: Capítulo 2 confirma que no es así. «Eso» ha vuelto y está dispuesto a vengarse de «los perdedores». Estos se han convertido en adultos, y tendrán que afrontar sus peores miedos una vez más.

En lo personal creo que la primera escena, la del regreso de Beverley a su antigua casa, ha sido ejecutada de forma magistral. Definitivamente tiene muy buena pinta, y no puedo negar que estoy deseando verla.

¿Repetirá el éxito de la original? A priori parece que tiene todos los ingredientes para lograrlo.