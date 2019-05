El iPhone XI (2019) tendrá tres cámaras formando un cuadrado

Una nueva ronda de renders filtrados (en teoría) por un fabricante de fundas refuerza los rumores que apuntaban a una configuración de triple cámara en los iPhone XI y iPhone XI Max, posicionadas de una forma bastante particular, como vemos.

No es la primera vez que hablamos de este peculiar diseño, pero las informaciones que teníamos hasta ahora eran poco sólidas y en general no tenían un peso tan grande como esta filtración. Sí, es cierto que todavía no hay nada confirmado, pero esos rumores tienen hoy una mayor credibilidad gracias a las imágenes que acompañamos.

Los que nos leéis habitualmente sabéis que los fabricantes de fundas tienen acceso anticipado a algunas de las claves más importantes de los smartphones de próxima generación. Esto les permite tener preparado un catálogo de fundas con el que acompañarlos en su lanzamiento, aunque no llegan a conocer a fondo todos sus elementos a nivel de diseño.

Esto quiere decir que es probable que Apple introduzca algunas modificaciones en sus iPhone XI (2019) y que no sean exactamente tal y como vemos en las imágenes, pero en cualquier caso dichos cambios serán menores y no afectarán a las líneas de diseño básicas.

En el vídeo adjunto también podemos ver nuevos renders que muestran cómo podría ser el iPhone XR (2019), un terminal que contará con dos cámaras traseras y que mantendrá la pantalla IPS para reducir costes.

Os recordamos que el lanzamiento de los iPhone XR (2019), iPhone XI y iPhone XI Max se espera para la primera mitad de septiembre. Los tres estarán equipados con el nuevo SoC A13 de Apple, y se comentará que podrían estar acompañados de un cuarto modelo, el iPhone XE, un smartphone que competiría directamente con el Galaxy S10e de Samsung.

El precio de venta es una incógnita, pero los tres primeros deberían tener un coste igual o ligeramente superior al que presentan los iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max. Por su parte el iPhone XE debería rondar entre los 500 y los 600 dólares.