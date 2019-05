Thermaltake Level 20 RGB, la mesa de escritorio para profesionales

Cuando pensamos en crear una setup para juegos, normalmente solemos obviar uno de los factores base más importantes, la mesa. Más allá de sujetar el resto de componentes, podemos encontrar otros aspectos importantes como la altura, el espacio para cables, su resistencia, y por qué no, unas tiras de RGB. Y es que estas son tan sólo algunas de las características con las que cuenta la nueva Thermaltake Level 20 RGB, el escritorio de gaming profesional.

Con 1,65 metros de ancho y 75 centímetros de profundidad, esta mesa cuenta con un sistema de ajuste de altura electrónico que nos permitirá elevarla desde los 70 centímetros hasta el metro, lo que nos permitirá utilizarla incluso cuando estemos de pie. Además, contaremos con la integración de cuatro botones que nos permitirán guardar distintos perfiles de alturas.

La superficie completa estará cubierta con un material de nailon antideslizante, por lo que podremos utilizar ratones y teclados sin la necesidad ni los límites de las alfombrillas convencionales. En este cubierta también podremos encontrar tres pequeños agujeros que nos permitirán pasar los cables hasta el cajón inferior, donde podremos sujetar todos los cables o regletas, ayudándonos a mantener un entorno más recogido y limpio.

Pasando a la parte inferior, sus robustas patas de acero y el marco de aluminio de 3 centímetros le permiten a la Thermaltake Level 20 RGB ser capaz de soportar y levantar hasta 150 kilos de peso.

Pero a día de hoy no se puede hablar de un periférico gaming si este no incorpora RGB, en este caso incorporado mediante una pequeña tira que rodea el panel superior. Además, esta iluminación contará con todas las características habituales de los producto RGB de Thermaltake, siendo compatible con los 16,8 millones de colores y el software iTake, que nos permitirá sincronizar los efectos con otros dispositivos compatibles con TT RGB Plus, Razer Chroma e incluso Amazon Alexa.

La única y gran pega es sin duda su precio, que por el momento alcanza la friolera de 1.200 dólares.