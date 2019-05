Fuchsia OS será clave para el futuro, pero Google no tiene prisa

Google I/O 2019. Fuchsia OS es uno de los desarrollos más interesantes en los que está trabajando Google, pensando en que podría resultar siendo el sistema operativo unificado con el que podrían reemplazar (o complementar) los desarrollos actuales bajo Android y Chrome OS.

Aunque no con la presencia que algunos esperábamos, Fuchsia OS también ha tenido espacio en la conferencia anual de desarrollo. Hiroshi Lockheimer, vicepresidente y responsable de Android y Chrome, habló con The Verge en el Google I/O confirmando que se trata de un proyecto experimental sin definición concreta de donde puede terminar y cómo puede aplicarse a los desarrollos actuales.

“Estamos viendo cómo podría ser una nueva versión de un sistema operativo. Sé que la gente se está emocionando diciendo: ‘Oh, este es el nuevo Android’ o ‘Este es el nuevo sistema operativo Chrome’, pero realmente no se trata de eso. Fuchsia OS pretende impulsar la experimentación en términos de sistemas operativos y otros aspectos de los que vamos aprendiendo y que podríamos incorporar a otros productos», señaló Lockheimer.

El ejecutivo también lo enfoca para experimentar con diferentes factores de forma, un indicio de la posibilidad de que Fuchsia OS esté diseñado para funcionar en dispositivos domésticos inteligentes, wearables o, posiblemente, en dispositivos de realidad virtual o aumentada. «Sabemos que Android funciona muy bien en los móviles y que el contexto de Chrome OS es para ejecutar aplicaciones web en ordenadores personales. Pero Fuchsia también puede optimizarse para otros factores de forma. Así que estamos experimentando».

“Piensa en dispositivos dedicados… Ahora mismo, todo el mundo asume que Fucsia es para teléfonos. Pero, ¿y si pudiera usarse para otras cosas?», se preguntó.

Lockheimer siguió en el plan críptico que ha envuelto a este desarrollo desde que salió a la luz en una sesión de chat independiente cubierta por 9to5Google. “No son solo teléfonos y computadoras. En el mundo hay un número creciente de dispositivos que requieren sistemas operativos, aplicaciones, nuevos tiempos de ejecución, etc. Creo que hay mucho espacio para múltiples sistemas operativos con diferentes fortalezas y especializaciones. Fuchsia es una de esas cosas y, por lo tanto, estad atentos», dijo a la audiencia.

¿Qué demonios es Fuchsia OS?

Las primeras informaciones lo colocaban como un sistema operativo unificado con el que podrían sustituir a los de Google existentes. Realmente, nadie fuera de Google conoce si en el futuro reemplazará, unificará o complementará los desarrollos actuales bajo Android y Chrome OS.

Lo que sí se sabe de la documentación oficial de Google (The Book) es que Fuchsia OS no está basado en Linux como Android y Chrome OS, que apunta a ser un «sistema operativo modular basado en capacidades», con un microkernel llamado ‘Zircon’ (Magenta), que proporciona los controladores centrales y la implementación de las bibliotecas del lenguaje C (libc) en la que mayoritariamente será programado junto al interno de Google, Dart.

Emplea Flutter para la interfaz de usuario (el SDK se ha ampliado en el Google I/O 2019) con enfoque al Material Design que Google está utilizando en las últimas versiones de Android, mientras que contará con la API Mojo para programar aplicaciones. Y hasta aquí podemos leer.

Estaría licenciado bajo código abierto utilizando BSD, MIT y Apache 2 y si alguna vez llega al mercado como sistema operativo, se cree que Google lo entregará a fabricantes de equipos originales libres de royalties para que lo instalen en sus equipos como hace con Android y Chrome OS. Muy interesante este Fuchsia OS, pero de momento, no ha salido de la «fase de experimentación» que cita Google. Veremos en el futuro.