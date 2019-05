La guerra comercial de Trump afectará al precio de los PCs

El gobierno de Trump subió el viernes el nivel en la guerra comercial que mantiene contra China, con un incremento del 25% en aranceles que suman productos valorados en unos 200.000 millones de dólares. Y afectará al precio de los PCs, porque se suma al último arancel del pasado otoño que ya gravó un 10% los productos electrónicos.

La lista de productos incluye una gran cantidad de componentes de computadoras, como placas base, procesadores, tarjetas gráficas, sistemas de refrigeración e incluso torres de sobremesa. También están incluidos televisores, cámaras digitales o routers. Prácticamente, solo se salvan de los nuevos aranceles smartphones y PCs ya montados y porque ya los llevan incluidos en los componentes.

El aumento de tarifas de Trump establece una exención para los buques de carga que ya están con destino a los Estados Unidos y los minoristas siguen tirando de existencias, por lo que el aumento de precio real puede tardar unos meses hasta que lo note el cliente final.

Aunque los grandes fabricantes han tratado de mover compras a otros países para evitar los aranceles, China sigue siendo el gran fabricante mundial de electrónica. Si los grandes tienen algo de margen, el aumento de aranceles preocupa especialmente a los proveedores de hardware de PC más pequeños, que dependen más de los proveedores chinos para sus componentes.

La guerra de Trump contra China es un gran problema para todo el comercio mundial. Teniendo en cuenta la dependencia de la producción china y las grandes tecnológicas estadounidenses, terminará repercutiendo en todo el planeta, y, en concreto, en la subida de precio de los PCs.

Y «no está el horno para bollos». El precio medio de ordenadores personales ha subido (y bastante) en los últimos años a medida que el dólar se ha ido fortalecido frente al resto de divisas, especialmente el euro y en Europa donde los precios son mucho más caros que en Estados Unidos o Asia. Aunque la oferta es amplísima y algunos segmentos como el de portátiles básicos se pueden encontrar desde un precio muy económico de 200 dólares, adquirir un buen PC que marque verdaderas diferencias con plataformas anteriores exige una gran inversión.

Y los usuarios no están por la labor. La industria busca compradores, pero no los encuentra y el ciclo de actualización de PCs se ha desacelerado drásticamente a pesar que nunca ha habido más y mejor oferta de equipos informáticos. La sangría del mercado PC continuó en el primer trimestre de 2019 según los datos de IDC y Gartner. Si los precios siguen subiendo no habrá recuperación posible.