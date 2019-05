Newskill Atreo, análisis: a veces menos es más

Desde hace ya unos años, parece que los periféricos gaming tengan que ser por norma ligeramente más caros que otros. Por suerte, el fuerte crecimiento del sector y la nueva aceptación social del mismo, han acabado originando la creación de nuevas empresas y propuestas como el Newskill Atreo, capaz de ofrecernos un ratón económico sin sacrificar en prestaciones.

Así, después unos días de uso con él, a continuación os dejamos nuestras impresiones y análisis, además de las especificaciones principales de este económico ratón gaming que ya os adelanto, es merecedor de cada euro invertido:

En este caso el embalaje será algo más simple y acorde al precio, una caja pequeña caja de cartón de poco más del tamaño del ratón. Pero pese a su tamaño, como ya es costumbre, en su interior podremos encontrar algunos pegatinas de la marca.

Destaca sin embargo la ausencia de otros elementos promocionales como la cinta, el poster, y mi preferido, el colgador de picaportes para gamers. Tampoco contaremos en esta ocasión con la funda de tela para guardar o transportar el ratón, ni con el juego de recambios para los deslizadores de teflón de la parte inferior del mismo.

Pese a su precio bajo precio y unas características modestas, no hay que confundir al Newskill Atreo con un ratón de gama baja. Y es que contaremos con varias prestaciones normalmente no presentes en otros productos de este rango de precios, como la iluminación RGB, limitada a dos puntos de luz en el logo de la marca y una pequeña tira multicolor la parte trasera de la base del ratón.

Casi simétrico, nos encontramos de nuevo ante un ratón para diestros con una pequeña pero bastante robusta estructura, recubierta en su totalidad de un acabado antideslizante para la palma y unas superficies de goma en ambos laterales.

Pero el detalle más sorprendente es sin duda la inclusión de tres botones secundarios en el lateral izquierdo, entre los que podremos encontrar un botón Sniper. Este botón resulta realmente útil en los juegos de temática shooter, ya que nos permite reducir drásticamente los DPI del sensor del ratón hasta un valor de 200, garantizándonos una mayor precisión.

Sin embargo, su posición entre los otros dos botones secundarios se me hace algo menos práctica, llevándome en varias ocasiones a apretar por error alguno de ellos de forma simultánea, aunque sí que es cierto que este tipo de diseño está presente en otros modelos.

También sorprende el posicionamiento de los botones para el cambio manual de los DPI y las tasas de refresco, que en lugar de en la parte superior, pasan a estar junto al sensor óptico, bajo el ratón.

No obstante, en lo referente a su rendimiento global el Newskill Atreo nos ha sorprendido gratamente con una calidad respuesta y precisión realmente buenos. Quizás algunos puedan echar en falta la posibilidad de subir más los DPI, limitados en este caso hasta los 6.200, pero en mi caso, que suelo preferir movimientos más lentos, la ligereza y el tamaño del ratón me han resultado un plus.

De nuevo nos encontramos con la problemática de que Newskill sigue sin presentar ningún software unificado para sus productos, por lo que para poder utilizar este ratón, deberemos descargar e instalar un software propio. Con una oferta cada vez mayor, y ofreciendo ya la posibilidad de crear una setup completa de la marca, tendremos que recurrir a distintas interfaces, y configurarlos uno a uno.

Desde este programa, podremos reasignar las funciones de los seis botones, así como ajustar los cinco niveles de sensibilidad de los presets, crear y asignar macros, y la personalización de la iluminación RGB, quenos permitirá controlar los colores y el efecto de la tira inferior, que también afectará a los colores del logo, y que no se podrán configurar por separado.

En línea con lo presentado hasta ahora, el Newskill Atreo se presenta bajo un precio realmente asequible, disponible a través de la web de marca por solo 29,95 euros, estableciéndose como una alternativa muy interesante para aquellos que están comenzando a adquirir periféricos gaming, o simplemente busquen un ahorro sin sacrificar calidad ni rendimiento.