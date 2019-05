Con el lanzamiento de los Google Pixel 3a y Google Pixel 3a XL pudimos confirmar que la compañía de Mountain View había optado por utilizar Dragontrail en vez de Gorilla Glass, un movimiento que generó algunas dudas y que todavía hoy no todo el mundo termina de tener claro.

A la hora de construir un smartphone hay que tomar decisiones importantes que afectarán no solo a su diseño, también pueden comprometer su calidad de construcción y su vida útil. Uno de los componentes más importantes y más difíciles de proteger es la pantalla, hasta tal punto que todavía hoy no existe un método «perfecto».

Si utilizamos un protector plástico evitaremos que éste se resquebraje cuando se produzca una caída, pero al mismo tiempo será más vulnerable a los arañazos producidos por elementos tan cotidianos como las llaves, las monedas e incluso nuestras propias uñas.

Por contra el cristal protector tiene como ventaja su mayor resistencia a los arañazos, pero una caída desde una altura determinada puede ser suficiente para que quede totalmente resquebrajado y puede comprometer por completo la estructura del móvil. Su coste de reparación suele ser elevado, ya que obliga a cambiar el cristal y en algunos casos puede que también la pantalla.

Ahora que tenemos claro esto podemos entrar a ver qué es Dragontrail y qué es Gorilla Glass. Los dos son un tipo de cristal protector que se utiliza en dispositivos móviles, pero el segundo goza de una mayor popularidad a nivel internacional. Esto se debe a que se utiliza por la mayoría de los fabricantes, ¿pero significa esto que es mejor que el primero? No, pero con matices.

Estos dos tipos de cristal ofrecen la misma protección contra arañazos, ya que no empiezan a registrar marcas hasta que se utiliza contra ellas un material de nivel 6 en la escala de Mohs. Sin embargo, no las diferencias en lo que respecta a las pruebas de resistencia a caídas y a doblado no están tan claras.

La compañía que fabrica Dragontail, la japonesa AGC Inc., no ha publicado vídeos tan completos como los de Corning que demuestren el aguante de dicho cristal con presión en cuatro puntos. Con todo, los resultados que ha conseguido este cristal en otras pruebas han sido positivos, y actualmente se utiliza en la serie Xperia Z de Sony, así que no es un componente «barato» ni implica grandes sacrificios en materia de calidad de construcción.