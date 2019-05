Motorola presentó ayer oficialmente un nuevo smartphone One Vision basado en Android One, el sistema operativo optimizado de Google que prescinde de capas de personalización en favor de un rendimiento óptimo y una política de actualizaciones acertada. Tras un primer Motorola One que dejó buen sabor de boca, vuelven a intentarlo con mejoras importantes en diseño, fotografía y procesador.

Con el objetivo de competir en el rango de los 200-300 euros, el nuevo Motorola One Vision ofrece notables especificaciones, pantalla 21:9 con pantalla perforada y un diseño que tiene poco que envidiar al de modelos premium que doblan su precio. Estas son sus características más interesantes:

Procesador Samsung Exynos 9609 a 2,2 GHz

Pantalla de 6,3 pulgadas con 2520 x 1080 píxeles

4 Gbytes de RAM. 128 Gbytes almacenamiento

Ranura para tarjetas microSD hasta 512 Gbytes

Cámara trasera 48 MP f/1.7 + 5 MP

Cámara delantera 25MP f/2.0

Batería de 3.500 mAh con carga rápida

Dual SIM, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, jack 3,5 mm

Dimensiones 160,1 x 71,2 x 8,7 mm. Peso 180 gr

Precio 299 euros

Con semejante hoja de especificaciones y Android One por bandera, estamos ante un producto fantástico para usuarios que quieren un dispositivo solvente, capaz de lidiar con varias aplicaciones la mismo tiempo, con una pantalla espectacular, autonomía correcta y potencial en el terreno fotográfico.

A falta de probarlo, solo tenemos dudas con esos 4 Gbytes de RAM (hubiera sido fantástico estirar hasta los seis) aunque confiamos en que la experiencia Andorid One sin bloatware sea un impotante punto a favor en este terreno. Además, la compañía ha confirmado que recibira actualizaciones durante, al menos, tres años.

Motorola One Vision, precios y disponibilidad

El nuevo terminal de Motorola se pondrá a la venta en España a principios de junio por un precio de 299 euros. La única versión existente tiene las especificaciones mencionadas, con 4 Gbytes de RAM y 128 de almacenamiento.

Motorola confirma que la reserva a través de Amazon, PC Componentes, MediaMarkt, Fnac y Carrefour en España durante la segunda quincena de mayo incluye de regalo unos auriculares Motorola Vervebuds 500 valorados en 99 euros.