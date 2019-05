Netflix sigue perdiendo series, primero Marvel y ahora DC

Apenas hemos llegado al ecuador de este 2019, y Netflix ya se está enfrentando a la dura salida de varios de contenidos de su plataforma. Tal y como os hemos ido avanzando estos días, todo comenzó con el anuncio de Dinsey+, una nueva plataforma de streaming de series y películas, pero las salidas continúan parecen estar comenzando un efecto dominó.

Y es que Disney ya avisó de que retiraría todas los contenidos relacionados con su marca madre, así como de otras marcas bajo su posesión como Marvel o Star Wars. Sin embargo, ahora se acaba de dar a conocer que los superhéores de Stan Lee no serán los únicos en desaparecer, si no que Netflix también habría perdido el acuerdo para la emisión de las series de The CW en EE.UU., lo que implica que series como la recién anunciada Batwoman no llegarán a retransmitirse en esta plataforma.

Por suerte, esto parece que no tendrá repercusión con el resto de series que actualmente se ofrecen, por lo que los fans de Arrow, The Flash o Super Girl pueden descansar tranquilos sabiendo que podrán seguir viendo estas series.

Ahora queda la incógnita de a dónde irán a parar estos nuevos programas. Ya hemos visto anteriormente como The CW ha dividido sus contenidos entre las principales plataformas VOD, con la presencia de Star Trek: Discovery en Netflix y Star Trek: Picard en Amazon Prime; o la presencia de Titanes en Netflix y Supergirl en HBO.

Desde Netflix siguen escudándose en la gran cantidad y relevancia de sus títulos originales, tratando así de restar importancia a estos contenidos perdidos. Lo que sí está claro es que Netflix parece estar siendo el objetivo claro del resto de compañías de retransmisión, y que el hasta ahora claro rey del streaming, podría pasar muy pronto a un segundo plano.