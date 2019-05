Quizás no te suene el nombre de Roborock, pero seguramente conozcas a Xiaomi, una de las compañías chinas bajo las que han estado distribuyendo sus robots inteligentes para el hogar, como su reciente modelo insignia, el Roborock S6.

Y es que tras el enorme éxito de sus productos, la marca ha decidido realizar una expansión y traernos de primera mano sus productos, presentándose como una firma totalmente independiente. Así pues, de acuerdo con su nueva y fuerte apuesta para el mercado europeo y español, hemos tenido la posibilidad de probar su actual tope de gama en aspiradores inteligentes, el Roborock S6, ideal para aquellos que se inicien o ya dispongan de un hogar inteligente y conectado a sus móviles.

Comenzando por el propio unboxing del producto, en nuestro caso el envío se ha realizado bajo la protección de dos cajas de cartón, por lo que el robot nos llegó en perfecto estado (algo de agradecer teniendo en cuenta la distancia del envío). Dentro de esta segunda caja, además del propio robot aspirador, también podremos encontrar algunos componentes adicionales como la estación de carga, el filtro de polvo, y varios recambios para su alfombrilla recoge-polvo y mopa.

Pasando así al Roborock S6, podemos apreciar un aspecto y un diseño clásico con una forma círcular, en el apenas que destacan la salida de aire central y un panel de botones para su uso «manual»: uno para comenzar la limpieza automática (la cual respetará las limitaciones establecidas a través de la app), un botón para iniciar o finalizar la limpieza, y un tercer botón para enviarlo a la plataforma de carga. En esta zona también localizamos una tapa que nos permitirá acceder al depósito de desechos y a un pequeño panel desde el que tendremos que realizar el emparejado con la red Wi-Fi y nuestro teléfono.

En la parte delantera integra un pequeño parachoques amortiguador para protegerlo frente a posibles golpes con obstáculos. Algo que por norma general el propio aspirador evitará, gracias al sensor láser, en la parte superior encontramos.

Dándole la vuelta al aspirador encontraremos 6 sensores de nivel y altura, las pletinas de carga, y una la rueda onmidireccional. Estos serán los encargados de analizar con el entorno y movimiento del robot, empleando siempre el suelo como referencia, pudiendo así detectar y evitar también los desniveles o escalones.

También saliendo desde su parte inferior, el Roborock S6 dispone de un cepillo de plástico situado en el lateral izquierdo, utilizado para atraer la suciedad hacia la zona de succión, situada en la zona central, y en la que se incluirá un segundo cepillo en forma de espiral.

Diseñados no sólo para ser inteligentes, los robots aspiradora de Roborock resultan realmente fáciles de usar y efectivos, con funciones avanzadas como el mapeado de la casa, la segmentación y diferenciación de habitaciones, y la posibilidad de crear patrones de limpieza, pudiendo vetar incluso algunos espacios concretos de la casa.

El Roborock S6 funciona a través de una navegación inteligente mediante láser con un algoritmo adaptativo, de modo que el Roborock S6 puede optimizar su estrategia y rutas de limpieza para ser más eficiente. Resultados que podemos apreciar claramente en el mapa de recorridos de limpieza.

Las ventajas que este sistema de navegación ofrece frente a otros de gamas inferiores, donde se emplea el uso de cámaras, es que el Roborock S6 será capaz de orientarse y trazar mapas independientemente de la iluminación del entorno (algo muy útil sobre todo para utilizarlo durante las horas en las que estamos fuera).

Adentrándonos más en su funcionamiento y uso, pese a los grandes esfuerzos de independencia ente marcas, el Roborock S6 funcionará de manera exclusiva a través de la app Mi Home de Xiaomi. Si bien esta aplicación nos ofrece la ventaja de poder sincronizar nuestro robot aspiradora con el resto de dispositivos del hogar de la marca, también acarrea sus contras.

El primero es una ligera complejidad de la aplicación MI Home, que en sobre todo al principio, nos supondrá algún que otro quebradero de cabeza programar las acciones más simples. Por otro lado, hemos notado una traducción algo simple al español, ofreciendo en muchos casos traducciones vagas y erróneas, y llegando al extremo de mostrarnos directamente las notificaciones en chino.

No obstante, el Roborock S6 no tiene por qué acertar en la distribución de habitaciones y sus límites. Para ello, podremos editar el mapa desde la aplicación para combinar o dividir las habitaciones. También podemos crear zonas de acceso restringido para que el robot no acceda nunca a ellas y paredes virtuales que ejerzan como si fueran paredes reales, evitando que el Roborock pase por allí.

Lo que sí nos gusta es que este sistema de navegación nos permitirá cambiar la estación del Roborock siempre que queramos, y sin que esto afecte a su funcionamiento, ya que el robot será capaz de localizarla y reajustarla en el mapa automáticamente.

En mi caso, durante su estancia en mi casa el Roborock S6 nunca se ha quedado atascado ni ha tenido ninguna clase de problema a la hora de volver a la estación de carga. Sin embargo, si he notado ciertos problemas a la hora de realizar la limpieza, principalmente derivados de su tamaño.

Pese a que el robot es capaz de detectar y evitar (tras un par de empujones) la mayoría de obstáculos fijos como las sillas o la báscula del baño, a veces estos le llevan a dejar zonas sin pasar. La mayor problemática la he encontrado en el baño, con varios espacios inalcanzables entre WC y la pared, o el bidé; pero sin duda donde más lo he notado ha sido bajo la mesa del comedor, donde, hasta que no retiré estratégicamente las sillas, tampoco se atrevió a pasar.

Digo «se atrevía» precisamente porque, tal y como comprobé, realmente el robot cabía por debajo de las patas, sin llegar a pasar nunca al detectarlo como demasiado ajustado.

Además de aspirar, el Roborock S6 cuenta también con una opción de fregado, que más allá de ofrecernos una limpieza exhaustiva, se limitará a retirar algunas manchas secas o recientes, funcionando básicamente como una mopa humeda. Y es que si bien con el aspirado podremos ajustar la potencia de succión, en el caso del fregado solo podremos cambiar el flujo de agua, o lo que es lo mismo, cuánto queremos humedecer la mopa y el suelo.

En general, ni el aspirado ni el fregado del Roborock S6 pueden sustituir al trabajo que realizaríamos manualmente, pero la verdad es que es una muy buena herramienta para evitarnos tener que estar repasando la casa día a día. Y es que la diferencia de su presencia es bastante notable, reduciendo considerablemente la cantidad de polvo y pelos, e incluso quitando algunas de las manchas más recientes tras cocinar o comer.

Al igual que el resto de sus productos bajo otras marcas, próximamente podremos encontrar todos los aparatos inteligentes de Roborock a través de vendedores especializados como Amazon, Media Markt o Fnac, ya que por el momento su web no realiza envíos directos a España. Su precio de venta oficial está establecido en 549,99 euros, aunque podremos encuentrarlo en nuestro país en precios oscilantes dependiendo del distribuidor.