ASUS ProArt PA34VC, análisis

Los monitores ultra panorámicos han llegado para quedarse. El formato 21:9 ofrece un espacio de trabajo hasta un 32% superior a los tradicional y pueden sustituir sin problemas a los habituales escenarios multimonitor. Hemos probado durante unas semanas el Asus ProArt PA34VC y estas son nuestras impresiones.

La serie ProArt de ASUS va orientada a usuarios profesionales que necesitan, además de una pantalla de gran diagonal, una excelente precisión cromática y la posibilidad de trabajar con diferentes perfiles de color.

Antes de continuar, demos un repaso a las especificaciones más interesantes del equipo:

Panel IPS, 34,1 pulgadas, 21:9

3440 x 1440 píxeles

Curvatura 1900R

Frecuencia de actualización 100 Hz

Contraste 1000:1

Brillo 300 cd / m2

Respuesta 5 ms

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.3, Thunderbolt 3, USB-C x 2

Inclinación 5º adelante / 23º detrás. Giro 30º por sentido.

Elevación hasta 120 mm.

Salida de audio, altavoces estéro 2 vatios

Precio: 1280 euros

Este modelo ofrece un panel IPS de 34 pulgadas de diagonal con una resolución nativa de 3.440 x 1.440 píxeles. Esto supone 2,4 veces la resolución y un 35% más de espacio en pantalla que un monitor FullHD de tamaño similar, un aspecto determinante en multitarea y para trabajar con software con grandes paneles de control.

El Asus ProArt PA34VC tiene una curvatura 1900R, perfecta para reducir reflejos y conseguir un enfoque uniforme, que elimina la fatiga que se produce al tener dos monitores. Al contrario de lo que pienso de los televisores curvos, creo que ASUS acierta de pleno con la decisión, aunque también es justo reconocer que se tarda un par de días en acostumbrarse a este panel.

La firma asiática entrega el monitor en un completo kit que incluye el panel, una peana de fácil montaje, cable de alimentación, Thunderbolt 3, USB-C y DisplayPort, además de un CD con software y la documentación.

De serie, el panel viene precalibrado con una fidelidad cromática (∆E < 2) y gracias al software ASUS ProArt Calibration es posible sacar todo el partido al panel, generando un brillo compensado en toda la superficie. Como véis en la siguiente imagen, la calibración de serie es excelente (el valor es mejor cuánto más se aproxima a cero).

Cada monitor incluye un informe de los niveles de calibración 63,127 y 255 y una solución de seguimiento de escala de grises para garantizar la fidelidad de color que espera un profesional o, lo que es lo mismo, que el resultado final sea idéntico a lo que vemos en pantalla. Obviamente, es compatible con calibradores profesionales para aquellos que necesiten ajustar todavía más este aspecto.

El equipo integra un chip dedicado para guardar los perfiles de color que, además de reducir la distorsión de la señal entre la circuitería y el espectro óptico del LCD permite trabajar con diferentes equipos sin tener que volver a calibrar. Este aspecto es muy interesante para profesionales que combinen el trabajo en sobremesa con un portátil, por ejemplo.

Entre los extras merece la pena destacar lass funciones Picture-in-Picture (PiP) y Picture-by-Picture (PbP), que permiten visualizar simultáneamente diferentes entradas de vídeo y pasar de una fuente a la otra cuando quieras, incluyendo su sonido. Además, y teniendo en cuenta las horas que los usuarios pasarán delante de esta pantalla, ASUS incluye tecnología antiparpadeo y un filtro de luz azul con certificación TÜV Rheinland .

A estas alturas todos habréis llegado a la conclusión de que no estamos ante un monitor destinado a usuarios domésticos o gamers. Funciona, por supuesto, pero no tiene mucho sentido gastar esta cantidad de dinero en un equipo que no vamos a aprovechar como herramienta de trabajo. Quizás la excepción pueden ser los aficionados avanzados a la fotografía o el vídeo que quieran mejorar su equipo con un monitor de alta calidad.

El Asus ProArt PA34VC es el compañero ideal para cualquier software de la suite Adobe Premiere CC 2019, la base sobre la que lo hemos estado probando estos días. La brutal relación de aspecto hace posible trabajar con mucha precisión, abrir todos los menús que necesitemos al mismo tiempo y, en general, mejorar considerablemente nuestro flujo de trabajo.

La conectividad es otro aspecto donde destaca el equipo de ASUS. Los tres puertos USB 3.0 son fantásticos para prescindir de adaptadores y el Thunderbolt 3 / DisplayPort es una opción fantástica para los que quieran ir más allá y añadir más pantallas de forma cómoda y eficiente. Los altavoces integrados son discretos, pero suficientes si no trabajamos con audio.

En definitiva una de las mejores opciones del mercado para profesionales que busquen un panel ultra panorámico al que solo podemos echar en cara su elevado precio, que restringe nuestra recomendación solo a aquellos que puedan amortizarlo con trabajo o bien no tengan problemas de presupuesto y quieran darse un buen capricho. Sobresaliente.