Novedades VOD 21/19: ‘La perfección’, o cuando el suspense de Netflix no te acerca a Dios

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, todo hay que decirlo, no es esta una semana de grandes estrenos, aunque hay un poco de todo para todos, que tampoco está mal. ¿Has tenido un déjà vu? A veces pasa, no te preocupes. Además, si te va la variedad, haberla hayla. Un aviso de cambio: a partir de ahora, exceptuando los contenidos destacadas, las listas van en orden alfabético, así que no dejes de leerlas hasta el final si lo primero te espanta, que siempre hay material de calidad escondido entre la paja.

Netflix

Con más interferencias de lo habitual, señal de que la competencia se está poniendo las pilas, Netflix se lleva el titular de hoy nada menos que con una producción de serie B que podría pasar por ‘A’, pero que en tal caso… Es difícil de explicar. Sin embargo, he considerado que el lanzamiento más interesante de la semana ha sido…

La perfección

Y no, La perfección no es perfecta: es una película de suspense, thriller psicológico si se prefiere, que quizás por no dar la impresión de querer pretender nada, consigue resultar fresca y amena. Allison Williams (Déjame salir, con un aire a la que nos ocupa y que encontrarás en Amazon Prime Video) y Logan Browning (Queridos blancos, también de Netflix) son dos excelsas chelistas con una formación de sangre y fuego a sus espaldas que les pasará factura. Pero no solo a ellas. Si te contara más, te destriparía algo.

Alta mar

Nueva serie de Antena 3… Perdón: de Netflix. Tú ya me entiendes, ¿verdad? En efecto, Alta mar es una nueva serie española de Netflix con todo lo que, desafortunadamente, se podía esperar de ella: serie de época con su poco de misterios y su mucho de amoríos y caras más y menos conocidas. Dicen por ahí que es como Gran Hotel pero en barco… Y si fuera así, no estaría mal, a tenor de que hablamos de un culebrón. Por lo menos con esta nos han librado del reparto juvenil habitual.

Dilema

Más culebrón, pero esta vez de Estados Unidos es lo que ofrece Dilema, serie protagonizada por una irreconocible Renée Zellweger que se podría resumir rápido y mal como Una proposición indecente pero a la inversa, con un poquito de esto y otro poquito de aquello…

Campamento alienígena

Y terminamos la lista de destacados con Campamento alienígena, un quiero y no puedo en toda regla que te recordará a cosas como Super 8 pero en tono de comedia… La crítica la está poniendo a caer de un burro, lo cual no significa que puedas verla una vez y olvidarla para siempre unos días después. Al fin y al cabo son niños contra alienígenas, no no lo último de Christopher Nolan. No le pidamos peras al olmo.

Más contenidos exclusivos:

After Maria , documental sobre el huracán Maria desde la perspectiva de tres refugiadas portorriqueñas en Nueva York.

, documental sobre el huracán Maria desde la perspectiva de tres refugiadas portorriqueñas en Nueva York. Furie , nueva película de acción y artes marciales asiática, esta vez desde Vietnam y con una madre coraje repartiendo galletas a diestra y siniestra.

, nueva película de acción y artes marciales asiática, esta vez desde Vietnam y con una madre coraje repartiendo galletas a diestra y siniestra. Joy , drama sobre la vida de una prostituta nigeriana en Austria.

, drama sobre la vida de una prostituta nigeriana en Austria. Nola Darling (T2), la serie de Spike Lee basada en su propia película.

(T2), la serie de Spike Lee basada en su propia película. Slasher (T3), nueva entrega de esta antología de terror dedicada al subgénero de… ¿a que no lo adivinas?

(T3), nueva entrega de esta antología de terror dedicada al subgénero de… ¿a que no lo adivinas? The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience , una cosa muy rara.

, una cosa muy rara. Una historia de dos cocinas , documental sobre gastronomía y cultura.

, documental sobre gastronomía y cultura. Wanda Sykes: Not Normal, monólogo de humor.

Nuevos capítulos:

Abbys (T1)

Dinastía (T2)

Possessed (T1)

RuPaul: Reinas del Drag (T11)

Entra en catálogo:

12 Monos (T1-T3)

Como la vida misma

El secreto de Marrowbone

Es por tu bien

Hyper Hardboiled Courmet Rpeort (T1)

Spider-Man: Homecoming

HBO

En la lista de nuevos capítulos encontrarás el último de Juego de tronos, y es que se estrenó esta semana, aunque todo dios lo haya visto ya. La duda que queda es cómo piensa HBO intentar llenar el hueco, porque con la tercera temporada de Westworld, por interesante que se presienta, no hay suficiente.

Years & Years

Sea como fuere, el único lanzamiento en exclusiva de HBO para esta semana es el primer capítulo de Years & Years, una suerte de ‘seudocomedia distópica’, si es que tal cosa existe, encabezada por la veterana Emma Thompson -si bien en el reparto abundan las caras conocidas para los seguidores de las series británicas. Se trata de un coproducción británico-francesa de la que HBO se está encargando de llevar al resto del mundo. De política, y de cómo el paso del tiempo puede complicar las cosas más de lo deseable.

Nuevos capítulos:

Barry (T2)

Chernobyl (T1)

Embrujadas (T1)

Fosse/Verdon (T1)

Gentleman Jack (T1)

Juego de tronos (T8)

Killing Eve (T2)

Legends of Tomorrow (T4)

Lo que hacemos en las sombras (T1)

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1)

Supergirl (T4)

The Spanish Princess (T1)

Warrior (T1)

Entra en catálogo:

El gato

Filmin

Una semana más recogemos lo que trae la española Filmin, especializada en cine independiente, pero con un gran catálogo en el que cabe de todo, incluyendo exclusividades como…

El enigma Flatey

Inspirada por una leyenda vikinga y basada en una novela patria, la miniserie El enigma de Flatey se enmarca en el frío y húmedo universo de la prolija producción literaria islandesa de crimen y misterio… ¿con qué resultado? Que opine quien vea los cuatro capítulos que tiene.

Entra en catálogo:

Aguas Profundas

Dos hombres en Manhattan

El tiempo de las confesiones

Sea to Shining Sea

Vivienne Westwood: Reina Punk

Amazon Prime Video

Otra que funciona de manera intermitente es Amazon Prime Video, que los mismo saca varias cosas -propias, se entiende- que nada. Eso sí, fondo de armario tiene para aburrir y no deja de llenarlo por ejemplo con…

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T20)

Karakuri Circus (T1)

La que se avecina (T10)

The Bold Type (T3)

Entra en catálogo: