‘Westworld’ anuncia su tercera temporada con un tráiler sobrecogedor

HBO ha querido aprovechar el tirón del final de «Juego de Tronos» para mostrar un primer avance de otra de sus series franquicia: ‘Westworld’ estrenará su tercera temporada en 2020 y todo apunta a un giro de guión importante que rompe la idea de continuidad que muchos esperaban.

Aunque ‘Westworld’ estaba destinada a sustituir a la serie de George R.R. Martin como ese tipo de producto que merece una suscripción mensual, la respuesta de la audiencia no parece haber sido la esperada. Tras una primera temporada brillante, la segunda no terminó de convencer a la mayoría y no cabe duda que se juega su futuro en esta nueva entrega.

El tráiler nos muestra un entorno diferente y un protagonista distinto (interpretado por Aaron Paul) donde veremos cómo los anfitriones se mezclan en un mundo nuevo para ellos, el nuestro, para tratar de acabar con él. Para esta temporada está confirmada la presencia de Vincent Cassel junto a Tessa Thompson y Lena Waithe, aunque no se dejen ver en este primer adelanto.

La tercera temporada dejará atrás las ambientaciones basadas en parques históricos pasamos a un futuro distópico donde los robots están integrados en la sociedad y desarrollan todo tipo de trabajos. Paul, que muchos recordaréis por Breaking Bad o por las adaptaciones al cine de Need for Speed, tendrá el reto de descubrir «algo real» en un mundo donde casi todo es artificial. ‘Westworld’ se estrenará en 2020, en una fecha todavía por determinar.