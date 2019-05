Razer Huntsman Elite, análisis: nada mejor que el doble check

Hace no mucho os trajimos una review analizando el Razer Blackwidow Elite, el que hasta hace poco se había logrado mantener como el claro favorito dentro de la marca. Sin embargo, y como bien nos ha enseñado Juego de Tronos, ningún reinado es eterno. Y es que el Razer Huntsman Elite sin duda apunta alto.

Se trata del único teclado Razer que incluye el novedoso sistema de switches opto-mecánicos, que utilizan un doble sistema de confirmación de pulsación de teclas mediante la combinación de pistones mecánicos con una lectura láser.

Vendido fuera de packs y distribuido en solitario, contaremos con una caja de poco más del tamaño del teclado, a través de la cual podremos probar las teclas direccionales. En línea con el resto de productos de la marca, junto al teclado se incluirán los clásicos libretos de instrucciones, la carta de agradecimiento de la compañía, y las pegatinas promocionales de Razer.

Con una estructura sólida y resistente, el Huntsman Elite presenta un diseño casi idéntico al del Blackwidow Elite, con un cuerpo de metalizado, un acabado en negro mate, y una gran robustez. Como única diferencia apreciable, notamos la ausencia de las salidas auxiliares para audio en el lateral del teclado, así como una salida del cable de alimentación fijo, que no podremos ocultar en los raíles del teclado.

Para el resto del diseño nos encontramos con una tipografía bastante clásica e iluminada para todas las teclas, además del reconocible logotipo de la marca, también iluminado, en la zona central del marco inferior. Como en los últimos modelos presentados por Razer, al incluir los botones multimedia en la parte superior derecha, el Blackwidow Elite opta por trasladar los leds utilizados para marcar la activación del bloqueo de mayúsculas o del pad numérico, hasta encima de las flechas cursores.

De nuevo, el cambio del modelo original al Elite se centra principalmente en la inclusión del comodísimo reposamuñecas independiente, que en este caso contará con una pequeña entrada imantada para unirlo al teclado. Con un acabado de cuero sintético relleno de un almohadillado de espuma, destacan el uso del mismo material metálico, otorgándole un peso extra a este suplemento. Pero es que la ocasión lo merece, y es que siguiendo con la estética del resto del Huntsman Elite, la almohadilla también contará con una línea de iluminación RGB alrededor de toda su estructura.

Pasando a la parte trasera del teclado, destaca la generosa cantidad de superficies de goma antideslizante, con hasta cinco bandas de distintos tamaños que harán casi imposible que el teclado se desplace de forma involuntaria durante su uso. Además, contaremos también con unas patas elevadoras con dos niveles de altura, y que también estarán equipados con el mismo material antideslizante.

Por último, destaca la inclusión de una salida doble de audio en el lateral izquierdo del cuerpo, a través de los cuales podremos conectar unos auriculares USB 2.0 o jack 3,5 mm. Y es que la conectividad del BlackWidow Elite al ordenador estará formada por un cable de fibra trenzada de 1,8 metros que termina en dos conectores USB 2.0, ambos necesarios para el correcto funcionamiento del teclado.

Junto con el anteriormente analizado BlackWidow Elite, Razer presentó la actualización de sus patentados interruptores Razer Mechanical Switch, que ahora incluyen unas paredes laterales dobles para una mayor estabilidad y consistencia. Sin embargo, los switches optomecánicos del Razer Huntsman Elite cuentan con un sensor óptico ligero dentro del cuerpo del switch, que a través de las pulsaciones, reciben una señal luminosa hasta un receptor que acciona el comando. Esto, además de aumentar enormemente su precisión, supone un aumento en la vida útil del dispositivo, llegando hasta los 100 millones de pulsaciones.

De casa a su uso, los nuevos interruptores opto-mecánicos cuentan con la fuerza de actuación de 45 gramos de los Cherry MX Reds, mezclados con los interruptores Cherry MX Blue y los Razer Green, resultando en una distancia de recorrido de 3,5 milímetros, y un punto de activación de apenas 1,5 milímetros. Dicho de forma más simple, nos ayudará a no pulsar las teclas de forma accidental, manteniendo una enorme velocidad y facilidad en su uso. Y es que tal y como afirma Razer, estos interruptor opto-mecánicos son un 30% más rápidos que los interruptores mecánico tradicionales.

Todo ello acompañado del característico sonido de clic que nos confirmará cuando estamos activando cada tecla. Matizo esto ya que para el caso de este pack, el teclado viene equipado con una adaptación de los Green Switches, que si bien reduce el sonido del clic de las pulsaciones, se sigue sintiendo como un teclado mecánico. No obstante, esto puede no ser del agrado de todos, y en especial para el resto de personas que no utilicen el teclado, pudiendo escuchar las pulsaciones con facilidad desde las habitaciones más contiguas.

Igual que la gran mayoría de productos de la marca, el Huntsman Elite requerirá del software Razer Synapse para poder acceder a la configuración completa del teclado. Así pues, y resumiendo de forma rápida las opciones, nos encontraremos con sólo dos pestañas: la primera destinada a la asignación de las funciones de las teclas y la edición de macros o perfiles de usuario (los cuales podremos además almacenar en la memoria interna del propio teclado para cuando lo transportemos); y una segunda mediante la cual podremos acceder a Chroma Studio, desde donde controlaremos las diferentes opciones de iluminación.

Además de los perfiles que creemos, y siempre que Razer Synapse esté activo, este software nos mostrará de forma automática algunos efectos de iluminación especiales para algunos juegos, entre los que podemos destacar Apex Legends, The Division 2, o Far Cry 5 reaccionando el teclado frente a nuestras interacciones durante la partida como cuando recibimos daño, o incluso según la rareza del botín que vayamos recogiendo.

El Razer Huntsman Elite está ya disponible a través de la web oficial de la marca bajo un precio básico de 209,99 euros, incluyendo unos gastos de envío gratis para toda España (incluyendo las Islas Canarias), además de en algunas tiendas especializadas de España. A diferencia de otros productos de la marca, el Razer Huntsman Elite está diseñado para ser utilizado en exclusiva en PC, por lo que no contaremos con soporte para su uso en consolas como la PlayStation 4 o la Xbox One.