Lenovo Smart Tab M10: Tableta y pantalla inteligente con Alexa

Un momento, pero es que ¿una tableta no es ya una pantalla inteligente? Podría parecer que sí, pero hay una diferencia clave, las pantallas inteligentes son fijas, mientras que una tableta trabaja y se mueve allá donde vayas. Son, por ejemplo, el Amazon Echo Show o el Google Home Hub. Lenovo ya ha mostró su primera versión su Smart Display, pero con la Smart Tab dan un paso más allá.

Lenovo Smart Tab M10 es una tableta Android de 10 pulgadas con Android Oreo. Incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 450 y una pantalla IPS LCD FHD. Pero lo más llamativo de esta tablet no son sus prestaciones si no el altavoz que la acompaña.

Como sabéis, para que un asistente virtual funcione hace falta un altavoz y un micrófono. Cuanto más potentes sean el altavoz y el micrófono mejor podremos escuchar y hablar al asistente desde una mayor distancia.

La Lenovo Smart Tab M10 incluye un smart dock sobre el que podemos colocar la tableta y para que, automáticamente, se convierta en una pantalla inteligente. Este smart dock consiste en dos altavoces de rango completo de tres vatios de potencia y tres micrófonos de largo alcance. El altavoz se oye y «te oye» bastante bien, de hecho puedes hablarle desde otra habitación y te hará caso sin problemas.

Incluye también botones para controlar el volumen, otro de conexión Bluetooth y uno para apagar los micrófonos. Por último viene con una conexión con patillas Pogo para que la tableta cargue cuando esté sobre el dock. Este dock, deberá estar siempre enchufado a la corriente para que pueda funcionar.

Cuando dejamos la tableta sobre el dock automáticamente se convierte en un pantalla inteligente que funciona únicamente con Alexa. Es decir, no podemos hacer funcionar el asistente de Google con este altavoz.

Con pantalla todo es mejor

La ventaja de una pantalla inteligente frente a un altavoz inteligente es que en la pantalla podemos ver imágenes que recojan otros dispositivos inteligentes como cámaras de vigilancia. También puede colocarse en la cocina y utilizarse como radio controlado por voz, siempre y cuando la emisora que nos interese tenga skill en Amazon o esté en TuneIn. También, si instalamos una skill de recetas Alexa nos dirá paso a paso como cocinar la receta que queramos.

Podremos ver de manera clara y sencilla la previsión del tiempo en la pantalla, resúmenes de noticias o la cuenta atrás. Si le pedimos que ponga una lista de música de Amazon Music nos mostrará la letra en la pantalla. Para escuchar música también lo podemos hacer vinculando nuestra cuenta de Spotify premium. Y, por supuesto, contenido de Amazon Prime Video. También podremos ver en la pantalla aquello que graban nuestras cámaras inteligentes que estén conectadas con Alexa.

Con Alexa también podemos poner en marcha rutinas, por ejemplo, que a una determinada hora nos despierte con nuestra emisora preferida o que nos muestre la previsión del tiempo.

Pero aunque tenga Alexa, esta tablet no es un Echo

Una funcionalidad muy interesante de los Echo con cámara, el Show y el Spot, es el «Drop In«. Esto nos permite activar la cámara de estos Echo y ver lo que está pasando justo en ese momento en la casa, sin necesidad de que se acepte la llamada, y también permite hablar con quien esté delante en ese momento.

Pero esta tableta no es un Echo, cuando se conecta a su Bluethoot, se transforma en un dispositivo Alexa, pero no en un Echo, por lo que no podemos utilizar esta función.

¿Y la tablet?

Como tablet no es la mejor que podamos tener pero es bastante resolutiva. Tenemos que tener en cuenta que está pensada para que siempre esté en el altavoz y mientras que está ahí se carga, por lo que su batería solo tiene unas duración de 8 horas de vídeo. No está nada mal si siempre vamos a tener el altavoz cerca.

Pesa 418 gramos, algo pesado para mi gusto si queremos llevarla de un sitio a otro, la pantalla es de 10,1 pulgadas, con bordes gruesos que hacen que la tableta en total mida 168 mm x 242 mm x 8,1 mm. Cuenta con una cámara frontal de 2MP y otra trasera de 5MP, situada en la parte horizontal de la cámara, tengamos en cuenta que no es un dispositivo pensado para hacer fotos, pero con esas calidades es aceptable para realizar videoconferencias.

Se trata de una tablet Android con la versión Oreo, por lo que sí, tiene Google Asistant, pero no, no podrás utilizarlo cuando esté conectada al altavoz porque automáticamente.

Conclusiones

El precio de esta tablet con el altavoz incluido es de 200 euros un precio que no está nada mal teniendo en cuenta que conseguimos un dispositivo 2 en 1, que funciona bastante bien en sus dos modalidades.