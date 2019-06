Corsair Nightsword RGB, análisis: belleza funcional que enamora

El mundo de los periféricos para gaming vive un momento dorado. Hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de ratones para gaming con diseños y configuraciones muy distintas, aunque es cierto que los os diseños clásicos se mantienen y que cada vez resulta más difícil innovar. ¿Crees que ya lo has visto todo? Pues mira dos veces, porque el Corsair Nightsword RGB viene dispuesto a hacerte cambiar de idea.

Durante los últimos años he tenido la oportunidad de probar una gran cantidad de ratones de diversos fabricantes dirigidos a sectores muy distintos, pero el Corsair Nightsword RGB ha sido uno de los que más interés me ha despertado. Desde que publiqué la noticia de su anuncio oficial quedé prendado de su línea deportiva, de la terminación en goma perforada que trae en la mitad inferior y de su ergonomía. La acertada colocación de la iluminación LED RGB y el apoyo lateral completan un diseño elegante y atractivo que está cuidado al milímetro.

Creo firmemente que lo más importante a la hora de definir al Corsair Nightsword RGB es precisamente la idea que damos en el título, que es un ratón que enamora a simple vista con su línea y sus acabados, pero su atractivo no se queda en la fachada. Es un claro ejemplo de belleza funcional, de diseño práctico y ergonómico, un ratón pensado para captar todas las miradas, y también para ofrecer una experiencia de uso sobresaliente.

Esta introducción os ha permitido anticipar que el Corsair Nightsword RGB ha cumplido con mis expectativas y que se trata de un ratón para gaming de primer nivel, pero os invito a seguir leyendo porque hay muchas cosas que merece la pena que tengáis en cuenta para entender todo lo que me ha llevado a darle esa valoración.

Antes de empezar quiero dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del Corsair Nightsword RGB y por permitirnos, como siempre, trabajar sin prisas y con total libertad. Ahora. sí, empezamos, poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Corsair Nightsword RGB: primer vistazo

El Corsair Nightsword RGB apuesta por un diseño deportivo y un sistema de iluminación LED RGB estratégicamente colocado para conseguir una línea verdaderamente única. No estamos ante un ratón para gaming más, estamos ante un modelo que redefine el concepto de diseño premium aplicado al gaming con una ergonomía que roza la perfección.

Nada más sacarlo de la caja me llamó mucho la atención lo ligero que es para el tamaño que tiene. Para que os hagáis una idea el Corsair Dark Core, un ratón que utilizo en mi equipo particular, tiene un peso de 128 gramos y unas medidas muy parecidas, mientras que el Corsair Nightsword RGB tiene un peso de 119 gramos.

Sé lo que estáis pensando, ¿y qué pasa si quiero más peso? Pues no hay problema, porque viene con un set de pesas que puedes instalar en apenas unos segundos y que te permitirá elevar el peso hasta los 141 gramos. Podemos personalizar el peso del ratón, y también la iluminación LED, crear macros y configurar la velocidad de respuesta en función de nuestras preferencias.

Cuando dejamos caer la mano sobre el Corsair Nightsword RGB las primeras sensaciones son muy buenas. La terminación en goma perforada se deja notar en la palma de la mano y la línea de los botones de clic izquierdo y derecho tiene una caída perfecta para un agarre de tipo palma. Como sabrán nuestros lectores habituales ese es, precisamente, el agarre que utilizo, así que me he sentido cómodo con el Corsair Nightsword RGB desde el primer momento.

En líneas generales mis primeras impresiones han sido muy parecidas a las que tuve con el Corsair Dark Core, aunque la ergonomía del Corsair Nightsword RGB queda, a mi juicio, un poco por encima de la de aquel, y lo mismo ocurre con la línea que dibujan los botones de clic y el tacto de la goma perforada.

La calidad de construcción es excelente. Corsair ha logrado una solidez absoluta en este ratón a pesar de que, como dijimos, resulta bastante ligero para su tamaño (mediado tirando a grande). Como no podía ser de otra forma viene con un cable trenzado y es compatible con el software iCUE de Corsair.

Antes de entrar a ver nuestra experiencia de uso os dejamos un listado con las características clave del Corsair Nightsword RGB:

Ratón para gaming cableado de alto rendimiento.

Sensor óptico Pixart PMW3391 de hasta 18.000 DPI, que permite ajustar la resolución en ciclos de 1 DPI para lograr una precisión total.

de hasta 18.000 DPI, que permite ajustar la resolución en ciclos de 1 DPI para lograr una precisión total. Sistema de pesos inteligente personalizable , gracias al software iCUE que detecta automáticamente el centro de gravedad del ratón en tiempo real.

, gracias al software iCUE que detecta automáticamente el centro de gravedad del ratón en tiempo real. Diseño ergonómico con terminación en goma perforada para conseguir un agarre perfecto.

para conseguir un agarre perfecto. Interruptores ONROM con una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones.

Ocho botones programables para crear macros.

para crear macros. Calibración de superficie y de peso que permiten hasta 120 configuraciones de peso con equilibrios diferentes.

de peso con equilibrios diferentes. Iluminación LED RGB personalizable en cuatro zonas.

en cuatro zonas. Almacenamiento de perfiles integrado.

Cable trenzado de 1,8 metros.

Polling Rate personalizable de 1.000 Hz, 500 Hz, 250 Hz y 125 Hz.

Medidas: 29,0 x 86,0 x 43,8 mm.

Peso: 119 gramos sin pesas, hasta 141 gramos con pesas.

Corsair Nightsword RGB: nuestra experiencia de uso

La instalación y configuración del Corsair Nightsword RGB es muy sencilla. Nada más conectarlo al PC por USB el equipo lo detecta sin ningún problema, y a través de la herramienta iCUE (totalmente gratuita) podemos empezar a personalizarlo con unos pocos clics.

En general la interfaz del software iCUE es muy intuitiva, así que es muy fácil encontrar los ajustes que queremos hacer y llevar a cabo las configuraciones que mejor se adaptan a nuestras necesidades.

Además de las opciones habituales que nos permiten personalizar la iluminación LED RGB, crear macros, ajustar el rendimiento y hacer la calibración de superficie disponemos de una nueva sección dedicada que nos permite ajustar el ratón en función de las pesas que estemos utilizando. Es una opción muy útil, ya que nos ayuda a personalizar la configuración del ratón y lleva la experiencia de uso a otro nivel.

Durante más de una semana he probado el Corsair Nightsword RGB sin pesas tanto en mi entorno de trabajo habitual, realizando tareas de ofimática, edición de imágenes y navegación web, como en mis ratos de ocio, con juegos, y la experiencia conjunta ha sido perfecta. No he tenido el más mínimo periodo de adaptación al ratón.

Esto es un síntoma claro de que la ergonomía del Corsair Nightsword RGB está cuidada al milímetro, y de que estamos, como dije, ante un ratón que encaja como un guante en manos de aquellos usuarios que tengan un agarre de tipo palma.

Los juegos que más disfruto ahora mismo son Destiny 2, League of Legends, The Division 2 y Metro Exodus, así que los he utilizado para ver de qué es capaz el Corsair Nightsword RGB, y el resultado ha superado mis expectativas.

Como dije no he tenido ningún periodo de adaptación, así que me he sentido cómodo en todo momento. Esto, unido a la excelente respuesta del ratón, me ha permitido ejecutar todas las jugadas que tenía en mente con una naturalidad y una fluidez absoluta.

Seamos claros, si flojeas en un juego ningún periférico obrará el milagro de convertirte en un buen jugador, pero si el gaming es tu pasión y quieres mejorar un ratón de gama alta como el Corsair Nightsword RGB puede ayudarte y hacer que el camino que tendrás que recorrer sea más llevadero.

Notas finales

La belleza puede captar la atención de cualquier persona sin esfuerzo, es un hecho constatado, pero solo se trata de una primera fase que debe ir acompañada siempre de algo más. Una belleza vacía es aquella que no conduce a nada, que atrae pero no enamora, mientras que la belleza funcional es todo lo contrario.

Esta sencilla idea define a la perfección el valor que ofrece el Corsair Nightsword RGB, un ratón que atrae por su diseño y que gracias a su ergonomía, su calidad de construcción y su rendimiento te anima a disfrutarlo minuto a minuto, hora a hora, y día tras día.

Durante esa semana larga que ha estado en mis manos no he echado de menos en ningún momento a mi querido Corsair Dark Core, y eso es mucho decir.

Si buscas un ratón con una estética sobresaliente, una calidad de construcción de primera y que ofrezca un rendimiento y una ergonomía perfecta no lo dudes, el Corsair Nightsword RGB es una apuesta segura.