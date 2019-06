Instagram Stories guardará nuestras fotos durante una semana

Establecida como una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, Instagram parece seguir apostando por el formato de sus Stories, añadiendo ahora una nueva función que nos permitirá guardar automáticamente nuestras fotos y vídeos tomados durante siete días.

Antes de nada, hay que aclarar que no se trata de las Stories publicadas, si no de hecho lo contrario. Y es que la aplicación ahora nos dará la opción de guardar cualquier contenido tomado a través de la cámara de las Stories, de forma que podamos retocar estos contenidos con más calma antes de publicarlos.

De esta manera podremos no sólo evitar tener que descargar nuestras fotos o vídeos a medio editar, donde normalmente los hastags y menciones pasaban a un formato plano de imagen en el que no se nos permitía pinchar.

Esta función también está pensada para aquellas Stories que realizamos cuando estamos en redes sin conexión o saturadas, como en los conciertos, donde muchas veces perdemos nuestros contenidos al producirse errores al publicarlos.

Sin influir nada en el funcionamiento normal de las Stories, las imágenes tomadas a través de la aplicación permanecerán guardadas durante una semana en un nuevo apartado llamado «Recientes», que podremos encontrar en la galería a través de la aplicación, tal y como se muestra en las capturas publicadas por el consultor Matt Navarra a través de Twitter.

New! Instagram will now save everything captured with the Stories camera in the app for 7 days

You can then visit ‘Recents’ to share your favourites later

h/t @giuseppe_twt pic.twitter.com/TIvtY38ASC

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 20, 2019