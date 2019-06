Las Rebajas de Verano de Steam comienzan hoy

Así lo afirma una de las filtraciones más recientes, que fecha las esperadas rebajas de verano de la plataforma de Valve para hoy mismo, 25 de junio. De ser esto cierto, y teniendo en cuenta la forma de actuación de Steam durante estos años, las ofertas podrían empezar a verse en su web y aplicación a las 19:00 horas en España.

La fuente no es otra que la conocida web Steam Database, conocida por ofrecer todo tipo de adelantos e información de la plataforma de juegos, y con una tasa de acierto prácticamente perfecta.

Y es que la filtración se basa en las propias fechas que Steam le comunica a los desarrolladores implicados en las ofertas de estas rebajas, y si bien Valve continúa pidiéndoles que no se compartan antes de tiempo, se trata ya de una práctica habitual.

Además, también se ha confirmado que de igual manera que suele hacer la plataforma durante estos eventos, volveremos a contar con la presencia de cromos y objetos exclusivos alrededor la nueva temática elegida (lo único que parece no haberse filtrado), así como algunos minijuegos como el Summer Alien que pudimos ver durante el año pasado.

Por último destacar que estas podrían ser las últimas rebajas bajo el actual modelo e interfaz de la plataforma, que ya ha comenzado las primeras pruebas de su inminente rediseño.

Las rebajas de verano de Steam comenzarán hoy 2 de junio a las 19:00 en España (hora de la península), 11:00 en México y América Central; 12:00 para Colombia, Ecuador y Perú; 13:00 para Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay; y 14:00 para Argentina y Uruguay.

Por su parte, parece que la Epic Games Store también lanzará pronto unas ofertas de verano para hacerle frente a Valve, aunque por el momento se desconoce si comenzarán también hoy, habiendo prometido hace 10 días más información para estos días.

Whoops! An MOTD snuck out about a sale. There is an Epic Games store sale on games in the works, but it hasn't launched yet. Stay tuned to @EpicGames for details in a few days.

— Fortnite (@FortniteGame) May 14, 2019