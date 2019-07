Con un Windows 7 que tiene los días contados, posiblemente muchos descubran dentro de poco que su viejo portátil no funciona correctamente con Windows 10 a pesar de solo usarlo para tareas básicas (ofimática básica, navegación por Internet, email, mensajería, etc). Esta situación es la ideal para plantearse la utilización de alguna distribución Linux para portátiles antiguos antes de gastarse cientos de euros en una renovación.

Como MuyComputer es un sitio web orientado al usuario final, mencionaremos distribuciones conocidas, ya que estas ofrecen un mejor soporte tanto por parte de las empresas y comunidades que las sostienen como de terceros (Chrome, Steam… ).

Por otra parte, también es importante tener en cuenta que la línea más mainstream de Linux está en proceso de abandono de los 32-bit, por lo que nos centraremos en portátiles que incorporan CPU de 64-bit. Teniendo en cuenta que los Intel Core 2 Duo son procesadores de 64-bit, en la actualidad hay mucho hardware con más de 10 años que utilizan una CPU Intel o AMD de esa arquitectura.

Antes de empezar nada

Antes de empezar a tan siquiera ejecutar un sistema operativo Linux en el portátil es importante hacer una copia de seguridad de los datos que se tienen almacenados en el Windows que se esté utilizando.

Lejos de utilizar una herramienta que haría el proceso de experimentación más complejo, recomendamos adquirir un disco duro externo USB y copiar y pegar como mínimo las carpetas y ficheros más importantes, comprobando el espacio ocupado y la cantidad de ficheros tanto en la unidad interna como el disco duro externo.

Ahora sí, empezamos con la lista de distribuciones Linux para portátiles antiguos.

MX Linux

MX Linux fue descrita como “la sensación de las distribuciones ligeras” por nuestros compañeros de MuyLinux, y no es para menos, ya que ha conseguido hacerse con el Número 1 en Distrowatch (que básicamente cuenta los accesos a los sitios web, no la cantidad de instalaciones) sin hacer mucho ruido.

Estando basada en Debian, MX Linux destaca sobre todo por ser ligera y ofrecer una experiencia retro a muchos niveles mediante la utilización de XFCE como interfaz gráfica, desde la instalación hasta la interfaz de usuario, que bien parece un cruce de Windows 95 y NEXTSTEP. También destaca por la inclusión de muchas herramientas propias que permiten limpiar el sistema o bien montar un dispositivo iOS.

Gracias a que está basado en Debian, permite la instalación de Google Chrome y se beneficia de buena parte del soporte de terceros disponible para Ubuntu, por lo que, al menos en teoría, tendría que permitir la instalación de Steam sin ningún problema. Ofrece un buen soporte multimedia out of the box, pudiendo reproducir vídeo y música tras ser instalado.

Ubuntu MATE

Este miembro de la familia Ubuntu ha conseguido cierta notoriedad gracias a la inclusión de MATE, un entorno de escritorio ligero cuyo propósito es recuperar las esencias del difunto GNOME 2. De hecho, en buena parte se nutre de esos usuarios que no han podido superar la transición de GNOME 2 a GNOME Shell o al Unity de Ubuntu en su momento.

Ubuntu MATE se beneficia de todo el soporte de Ubuntu, pero ocupando algo menos RAM en el arranque y necesitando de menos recursos para funcionar, pudiendo prescindir en este aspecto de la aceleración 3D. Además de algo más de ligereza, también permite instalar y usar sin ningún tipo de problemas aplicaciones como Chrome y Steam y ofrece un potente soporte multimedia junto a un aspecto bastante agradable. Sin duda una combinación ganadora.

KDE neon

Aquí subimos el listón, ya que KDE neon incluye la interfaz gráfica Plasma 5, la cual para poder disfrutar de todas sus posibilidades requiere de aceleración 3D. Esto, unido al mejorable soporte que ofrece Linux de cara a muchas GPU antiguas, limita la recomendación de esta peculiar distribución solo a aquellos que tengan una antigua gráfica de ATI (la anterior marca de las gráficas AMD).

Más allá del inconveniente a nivel de GPU, KDE neon está basada en Ubuntu y orientada a ofrecer una experiencia de Plasma 5 bastante limpia y que se actualiza constantemente. Esto ofrece diversas ventajas, ya que Plasma 5 es de por sí un entorno que combina ligereza y una versatilidad extrema. Además, este sistema se deshace de ciertos componentes que vienen preinstalados en Ubuntu y Kubuntu (aunque por desgracia entre estos está el gestor de controladores, que se puede instalar mediante el paquete kubuntu-driver-manager), abriendo la puerta a su utilización en un portátil antiguo al reducirse todavía más los requisitos iniciales necesarios para hacerlo funcionar. Al basarse en Ubuntu se beneficia de todo el soporte de terceros disponible para esta, abarcando Chrome, Steam, PPA de Launchpad, etc.

Si se dispone de una gráfica ATI se puede tener un sistema operativo que combina potencia, versatilidad y un acabado estético espectacular sin tener que comprar hardware reciente, ¿alguien da más? De hecho, KDE neon es el sistema que usa ahora este servidor en un viejo portátil Toshiba que ha protagonizado muchas entradas en MuyLinux. Así que sí, estas recomendaciones no son al azar, sino que han sido probadas en un entorno real.

Manjaro XFCE

Cambiamos de familia Linux para saltar a Arch Linux, concretamente a su derivada más popular, Manjaro Linux.

Manjaro Linux es una distribución “para seres humanos” muy similar a Ubuntu, pero utilizando como base Arch Linux. Manjaro Linux ofrece una muy buena configuración por defecto, poniendo a disposición el driver oficial de NVIDIA si es necesario, Steam y una excelente preparación del soporte multimedia, que se puede disfrutar desde el primer inicio del sistema. También cuenta con un gestor de controladores y herramientas como una que automatiza la instalación de los paquetes de idiomas faltantes y otra que permite cambiar el kernel de forma gráfica y con pocos clics, utilizando por defecto el último LTS.

Al ser rolling release, a menos que sea descontinuada el usuario recibirá actualizaciones de forma constante e indefinida en el tiempo. Sin embargo, Google Chrome no le ofrece soporte, por lo que como alternativa hay que tirar de Chromium y de Firefox si se quiere disponer del DRM que permite visualizar los contenidos de Netflix y Amazon Prime.

Si bien usa XFCE por defecto, Manjaro también cuenta con una versión con KDE Plasma 5 que está muy optimizada, aunque aquí repetimos los inconvenientes de KDE neon a nivel de GPU, pudiendo ser la experiencia no del todo satisfactoria fuera de una gráfica ATI/AMD.

Debian con XFCE

Debian es una de las distribuciones con más solera del ecosistema Linux y la “madre” de la archiconocida Ubuntu. Mediante sus imágenes en vivo su instalación resulta bastante más sencilla que de la forma tradicional, que podía resultar algo difícil para personas sin experiencia previa en Linux.

La comunidad de Debian suele trabajar en la rama estable (que es la que recomendamos en casos como el que nos ocupa) con un software relativamente antiguo que va depurando, lo que da como resultado un sistema operativo bastante optimizado y que puede dejar mucho espacio a otras tareas. Además, la interfaz gráfica XFCE es más ligera que Plasma 5 y GNOME, por lo que debería funcionar bien en un portátil antiguo.

La igual que MX Linux, está soportada por Google Chrome y se beneficia de buena parte del soporte disponible para Ubuntu, aunque debido a su enfoque posiblemente no sea la opción más idónea para jugar al no contar con drivers recientes. A niveles generales resulta fácil de configurar tras ser instalada, pero necesita más trabajo que las otras distribuciones mencionadas en esta lista para tenerla a punto.

Al igual que Manjaro, se puede instalar con la interfaz KDE, aunque bajo las mismas condiciones expuestas con anterioridad.

A tu portátil todavía le queda mucha vida

Como se puede ver, existen muchas distribuciones Linux para portátiles antiguos, y casi ninguna de ellas destaca por incluir software obsoleto (y la única, Debian, apenas lo acusa). La situación es más bien la contraria, si se tiene de una gráfica ATI/AMD, se puede hasta disfrutar de un software de última generación con una experiencia más que satisfactoria.

Antes de gastar varios cientos de euros para solo ver Facebook, Instagram y escuchar música, dale una oportunidad a estos sistemas operativos, igualmente descubres que ofrecen todo lo que necesitas y más.