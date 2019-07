Windows 7 entra en los últimos seis meses de soporte

Windows 7 ha entrado oficialmente en los últimos seis meses de soporte oficial y tiene una cuota de mercado tan amplia como para que Microsoft y la industria se preocupe de que un sistema operativo instalado en decenas de millones de equipos se quede sin actualizaciones de seguridad.

Convencer a empresas y usuarios de la migración (Microsoft sugiere a Windows 10) antes del adiós a Windows 7 está costando un enorme trabajo y la transición será un momento difícil. La historia se repite y a seis meses del final del soporte de Windows 7. todo apunta que Microsoft no podrá evitar un nuevo «caso Windows XP» y decenas de millones de equipos quedarán expuestos a ataques informáticos aprovechando las vulnerabilidades no parcheadas al no recibir actualizaciones de seguridad. Y en Windows hay malware para dar y tomar… Es el sistema más usado y el más explotado.

Con datos del 1 de julio, Windows 7 acapara el 35,44% de cuota de mercado. A Windows 10 le ha costado más de tres años superar en cuota a Windows 7 a pesar de todas las estrategias (no todas con buenas artes) empleadas por Microsoft, desde una migración gratuita insistente hasta la saciedad y que todavía se mantiene oficiosamente a la retirada de las licencias OEMs para que todos los equipos nuevos preinstalaran Windows 10.

A pesar de todo ello, Microsoft no ha convencido a una buena parte de usuarios. Windows 10 sigue siendo un ‘quiero y no puedo’ y gana cuota de mercado más que por cualidades propias (que también las tiene) por el interés comercial de Microsoft en impulsarlo frente a Windows 7 y por el mero paso del tiempo ya que solo distribuye equipos con Windows 10 preinstalado.

Aunque Windows 7 es uno de los sistemas operativos más exitosos de la historia, mantener un sistema operativo sin actualizaciones de seguridad no es una opción recomendable y empresas y usuarios tienen menos de un año para preparar un adiós que llegará el 14 de enero de 2020.

Las alternativas son conocidas. Migrar a Windows 10 (todavía se puede gratuitamente con licencia de Windows 7); saltar a macOS con la compra de un Mac o buscar la alternativa de Linux. Sobre el papel, cualquier equipo que ejecute hoy Windows 7 será capaz de actualizarse a una de las distribuciones GNU/Linux.