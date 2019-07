Próximos estrenos de cine agosto 2019. Érase una vez en… Hollywood

Encaramos el último mes de las vacaciones con nuestra selección de estrenos de cine para agosto. Entre las más esperadas se encuentre Érase una vez en… Hollywood, la última de Tarantino que cuenta uno de los crímenes más atroces que se cometieron en la ciudad de las estrellas.

Fast & Furious: Hobbs and Shaw. 1 de agosto.

El mes empieza con el regreso de estos veloces amigos. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) es un leal policía, miembro de los Servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático de EEUU. Por su parte, Deckard Shaw (Jason Statham) es un solitario mercenario, ex miembro del Cuerpo de élite del ejército británico. De entrada, no tienen nada en común. Además, desconfían el uno del otro, y los insultos y golpes entre ambos no han cesado desde que se conocieron. Eso sí, cuando el mundo se enfrente a una terrible amenaza que podría cambiar nuestro planeta para siempre, estos dos adversarios no tendrán más remedio que unir sus fuerzas. Su objetivo será detener a Brixton (Idris Elba), quien se ha hecho con una peligrosa arma biológica. Hobbs y Shaw tendrán que dejar a un lado su enemistad para salvar el mundo.

Este ‘spin-off’ de la taquillera saga Fast & Furious lo dirige David Leitch (Deadpool 2) y cuenta con guión de Chris Morgan (Fast & Furious 8). Su reparto protagonista lo forman Dwayne Johnson (Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Jason Statham (Megalodón), Vanessa Kirby (Misión Imposible: Fallout), Idris Elba (Molly’s Game), Stephanie Vogt (El bosque de los suicidios), Eiza González (Alita: Ángel de combate), Eddie Marsan (7 días en Entebbe) y Helen Mirren (Winchester: La casa que construyeron los espíritus).



Alcanzando tu sueño (Teen Spirit). 2 de agosto.

Violent (Elle Fanning) es una introvertida adolescente que vive en la Isla de Wight, en Inglaterra, y que sueña con convertirse en una estrella del pop para poder así alejarse de tu triste panorama familiar. Con la ayuda de un inesperado mentor, Violet se inscribe en un concurso de canto que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición. Una versión mucho más turbia que muestra lo que hay detrás de los aclamados concursos de talentos.

Remember Me (Recuérdame). 2 de agosto.

El drama del Alzheimer vuelve a aparece en esta película de Martín Rosete. Tras descubrir que su antiguo amor padece Alzheimer, un viudo profundamente enamorado hace todo lo posible por entrar en una residencia de ancianos para reunirse con el amor de su vida.

Rojo. 2 de agosto.

Thriller argentino dirigido por Benjamín Naishtat. A mediados de los años 70, un hombre extraño llega a una tranquila ciudad de provincias. En un restaurante, y sin motivo aparente, comienza a agredir a Claudio, un reconocido abogado. La comunidad apoya al abogado y el extraño es humillado y expulsado del lugar. Más tarde y camino a casa, Claudio y su mujer, Susana, son interceptados por el hombre extraño, quien está determinado a cobrarse una terrible venganza. El abogado toma entonces un camino sin retorno, de muerte, secretos y silencios.



Mascotas 2. 9 de agosto.

Segunda entrega de la vida secreta de las mascotas. Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie no sólo se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar al campo conoce a un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, Hu, de sus capturadores en un circo de animales.

¿Te apetece pasar miedo en el cine? La película está producida por Guillermo del Toro y sus ingredientes son: adolescentes, una casa encantada, un libro encantado que no se puede destruir y en el que aparecen historias de monstruos que matan a chicos que casualmente se llaman como los adolescentes protagonistas.



Un verano en Ibiza. 9 de agosto

Philippe es un podólogo conservador de unos sesenta años que quiere ganarse a los hijos de su novia y, con esta esperanza, se va con ellos de vacaciones a Ibiza. Rodeado de jóvenes a la última moda y adolescentes insoportables, Philippe se siente como un pez fuera del agua. Ibiza está muy lejos de ser el lugar idóneo para las relajadas vacaciones familiares que él esperaba.

Durante la noche, Rafael se encuentra inmerso en un mundo donde nunca ha conocido a Olivia, la mujer de su vida. No sabe cómo va a recuperar a su esposa ya que se ha convertido en un completo desconocido.

Érase una vez en… Hollywood. 15 de agosto

Una de las películas más esperadas del año, la última de Tarantino. Se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble (Pitt). Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon Tate (Robbie), que acaba siendo víctima de la familia Manson en la matanza de agosto de 1969.



Chicos buenos. 23 de agosto.

Seth Rogen y Evan Goldberg, los chicos malos que produjeron La Fiesta de las Salchichas, Malditos Vecinos y Supersalidos, vuelven a hacerlo con Chicos Buenos.

A Max, (Jacob Tremblay, de La habitación) le han invitado a su primera “fiesta del morreo”, pero hay un problema: nunca ha besado a nadie y no sabe cómo hacerlo. Con ayuda de sus dos mejores amigos, Thor (Brady Noon, de la serie “Boardwalk Empire”) y Lucas (Keith L. Williams, de la serie “El último hombre en la tierra”) Max decide espiar con el dron de su padre, que tiene terminantemente prohibido usar, a una pareja que, en teoría, se está dando el lote en una casa vecina. Sin embargo, el plan no puede salir peor y el dron no sobrevive a la aventura. Decididos a reemplazarlo rápidamente antes de que regrese el padre de Max (Will Forte, de “El último hombre en la tierra”), los tres amigos se embarcan en una odisea que les llevará a involucrarse en un asunto de drogas, e incluso a verse perseguidos por la policía y por unas aterradoras adolescentes (Molly Gordon, de El alma de la fiesta y Midori Francis, de Ocean’s 8).

Quién a hierro mata. 30 de agosto.

En un pueblo de la costa gallega vive Mario (Luis Tosar), un hombre ejemplar. En la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero todos le aprecian. Cuando el narco más conocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa en la residencia, Mario trata de que Antonio se sienta como en casa.

Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, están al mando del negocio familiar. El fallo en una operación llevará a Kike a la cárcel y les generará una gran deuda con un proveedor colombiano. Toño recurrirá al enfermero para que intente convencer a su padre de que asuma la deuda. Pero Mario, tiene sus propios planes.



Dora y la ciudad perdida. 30 de agosto

Dora la exploradora se vuelve de carne y hueso en esta película en tono de comida y apta para todos los públicos, no solo para los más pequeños. Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha enfrentado: ¡el instituto!. Exploradora hasta el final, Dora no tarda en ponerse al frente de un equipo formado por Botas (su mejor amigo, un mono), Diego, un misterioso habitante de la jungla y un desorganizado grupo de adolescentes en una aventura en la que deberán salvar a sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro.

Playmobil: La película. 30 de agosto.

Si Lego tiene varias Legopelículas, ¿por qué no iba a tenerlas Playmobil? La película orientada a los más pequeños de la casa, ha sido producida en Francia. Trata sobre Marla (Anya Taylor-Joy) y la desaparición de su hermano pequeño, Charlie (Gabriel Bateman). Marla se embarca en una aventura para traerlo de vuelta a casa. A medida que descubre los secretos que aguardan en su nuevo mundo, Marla conoce a una serie de heróicos nuevos amigos, como el conductor de camiones Del (Jim Gaffigan), el carismático agente secreto Rex Dasher (Daniel Radcliffe), un hada madrina entrada en años (Meghan Trainor) e incluso a un robot un poco rebelde pero con un gran corazón. La aventura, además de llevarla directamente al corazón del mundo «Playmobil», le ayudará a conocerse mejor a sí misma y a entender que, independientemente de qué ofrezca la vida, todo es posible cuando creémos en nosotros mismos.

Objetivo: Washington D.C. 30 de agosto

Tras los acontecimientos que tuvieron lugar pocos años antes, el agente Mike Banning (Gerard Butler) es acusado de un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos. Perseguido por su propia agencia y por el FBI, Banning participa una carrera a contrarreloj en la que ha de desvelar al auténtico grupo terrorista que ha puesto se mirada sobre el Air Force One para cometer su próximo atentado. Secuela de Objetivo: Londres (2016).