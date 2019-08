La compañía japonesa SNK ha confirmado a través de Twitter que está trabajando en una consola Neo Geo de nueva generación, y ha explicado que la misma se podrá conectar con la versión «mini» que lanzaron hace casi un año.

Recibí la Neo Geo Mini como regalo de reyes y la verdad es que no entiendo la polémica que se ha generado alrededor de ella. La emulación es muy buena, la calidad de la máquina y la de los mandos (a pesar de la ausencia del clic analógico de los microinterruptores del original) es excelente y en general la experiencia de juego que ofrece es notable. Sí, al conectarla a una televisión de gran tamaño el escalado de los píxeles no es todo lo bueno que cabría esperar, pero no es tan grave como para rechazar esta consola de plano y decir que es terrible.

Volviendo a esa Neo Geo de nueva generación debo decir que me he llevado una gran sorpresa, sobre todo porque SNK promete ofrecer una experiencia única y habla de hardware nuevo. No han dado detalles concretos sobre lo que podemos esperar, así que solo podemos tener paciencia hasta que se animen a romper ese secretismo en el que se encuentra envuelto este proyecto.

En lo personal me gustaría ver una nueva consola que mantenga la esencia de la original, es decir, que se centre en ofrecer una alta calidad y en los juegos en dos dimensiones. SNK podría rescatar sus principales franquicias haciendo remasterizaciones con gráficos «pixel perfect» y animaciones de ensueño, y complementar esta estrategia con la creación de nuevas franquicias y el lanzamiento de nuevas entregas de sus series más conocidas.

No creo que opten por competir de tú a tú con Sony, Microsoft y Nintendo en la nueva generación, más que nada porque lo tendrían muy complicado y porque, en el fondo, iría contra el propio espíritu de la Neo Geo original, una consola elitista que fue siempre contracorriente y que no buscó competir en el sector de consumo general.

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced.

Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO

