Hoy es el gran día, Samsung ha presentado los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10+ en un nuevo evento «Unpacked» y podemos decir se han cumplido, en general, casi todas las filtraciones que habíamos visto anteriormente y que recopilamos en este artículo publicado ayer.

El gigante surcoreano mantiene un diseño premium con acabados en metal y cristal (el clásico formato «sándwich) con dos capas), unas líneas angulosas y reduce el tamaño de pantalla a unos niveles realmente impresionantes, consiguiendo acercarse cada vez más a un concepto realista de «pantalla infinita».

A nivel de hardware una de las novedades más interesantes desde el punto de vista técnico la tenemos en el SoC. La serie Galaxy Note 10 utiliza el Exynos 9825, un chip tope de gama que cuenta con las siguientes especificaciones:

CPU de ocho núcleos dividida en tres bloques: dos núcleos M4 (arquitectura Cheetah) de alto rendimiento a 2,73 GHz, dos núcleos Cortex-A75 (también de alto rendimiento) a 2,31 GHz y cuatro núcleos de alta eficiencia Cortex-A55 a 1,91 GHz.

(arquitectura Cheetah) de alto rendimiento a 2,73 GHz, dos núcleos Cortex-A75 (también de alto rendimiento) a 2,31 GHz y cuatro núcleos de alta eficiencia Cortex-A55 a 1,91 GHz. GPU Mali-G76 con 12 núcleos gráficos.

con 12 núcleos gráficos. Soporte de memoria LPDDR4X a 2,093 GHz.

a 2,093 GHz. Admite cámara frontal de hasta 22 MP y tres cámaras traseras de 22 MP, 16 MP y 16 MP.

Vídeo 8K a 30 FPS y 4K a 150 FPS.

y 4K a 150 FPS. Conectividad LTE: Shannon 5000 Cat.20 DL, Cat.13 UL.

Admite conectividad 5G cuando se combina con el módem Exynos Modem 5100.

En general nos encontramos con la misma base que tenemos en el Exynos 9820, con la particularidad de que Samsung ha podido dar el salto al proceso de 7 nm LPP (litografía ultravioleta extrema). No tenemos detalles sobre las frecuencias de trabajo de la GPU, pero no podemos descartar que la compañía haya llevado a cabo un aumento de las frecuencias para ofrecer un rendimiento superior que la acerque a lo que ofrece la Adreno 640, presente en los Snapdragon 855 y Snapdragon 855 Plus.

Galaxy Note 10: dos versiones para llegar a más público

Era un secreto a voces, Samsung ha seguido la tendencia que se ha ido abriendo paso entre los grandes del sector y ha optado por diversificar su serie Note haciendo una bifurcación que nos deja dos modelos: la versión estándar y la versión «Plus».

No presentan diferencias en calidad de construcción ni en diseño, pero a nivel de tamaño y de hardware nos encontramos con matices que marcan una distancia considerable entre ambas versiones, y que obviamente acaban afectando al precio.

Tal y como habíamos adelantado en filtraciones anteriores tenemos una pantalla Dynamic AMOLED en ambos terminales, pero con un tamaño y una resolución diferente. El Galaxy Note 10 tiene un tamaño de 6,3 pulgadas y una resolución de 2.280 x 1.080 píxeles, mientras que el modelo «Plus» sube hasta las 6,8 pulgadas y tiene una resolución de 3.040 x 1.440 píxeles.

En desarrollo…