El Galaxy Note 10 se convertirá dentro de unas horas en el nuevo smartphone tope de gama de Samsung, un terminal que mejorará de forma notable las características del Galaxy Note 9 y que vendrá, además, con cambios interesantes a nivel de diseño.

Durante las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de ver una gran cantidad de filtraciones que nos han permitido conocer las especificaciones a nivel de hardware del Galaxy Note 10, el nuevo formato de pantalla y la existencia de un modelo «Plus» que tendrá, además, una variante 5G.

Este movimiento forma parte de la estrategia de Samsung de diversificar dentro de la gama alta, un camino que han seguido también otros grandes del sector (Apple incluida) y que permite a la compañía surcoreana llegar a un mayor número de usuarios. Aquellos que quieran un modelo más asequible y con un tamaño más pequeño podrán optar por el Galaxy Note 10, mientras que los usuarios más exigentes y que gusten de terminales más grandes tendrán como alternativa el Galaxy Note 10+.

Sé que muchos de nuestros lectores están deseando ver el evento oficial de presentación del Galaxy Note 10 para conocer, de forma oficial, todas sus características. Ya queda poco, pero para amenizar la espera hemos decidido compartir con vosotros un resumen con todo lo que sabemos sobre las dos versiones que Samsung tiene previsto anunciar mañana.

Antes de empezar os recuerdo que toda la información que vamos a ver a continuación proviene de fuentes muy fiables, tanto que creo que al final se acabará confirmando prácticamente todo lo que vais a leer en las próximas líneas. Ahora sí, empezamos.

Los Galaxy Note 10 perderán una de sus principales características

Adiós al jack de 3,5 mm. Sí, ha sido la única decepción que nos hemos llevado al conocer las especificaciones y características de la familia Galaxy Note 10. Sabíamos que solo era cuestión de tiempo hasta que los grandes del sector smartphone siguieran los pasos de empresas como Apple, Xiaomi y OnePlus y decidieran empezar a prescindir del clásico y querido conector de auriculares.

Samsung había sido una de las grandes defensoras del jack de 3,5 mm, pero con el Galaxy Note 10 toca decir adiós a dicho conector. Es importante tener en cuenta que esto no será un problema importante, ya que la compañía surcoreana ofrecerá un adaptador de USB Type-C a jack de 3,5 mm, pero es un paso que confirma que el destino de este conector es desaparecer, antes o después, al menos en el sector smartphone.

Con todo, es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que Samsung vaya a empezar a prescindir por completo del jack de 3,5 mm en todos sus terminales. Es algo que ocurrirá, pero de forma gradual, y puede que tarde años en completarse.

Acabado premium y una pantalla de infarto

La serie Galaxy Note 10 de Samsung mantendrá las líneas de diseño angulosas que hemos visto en la generación actual, y también repetirá la construcción con el clásico chasis de metal rodeado por dos capas de cristal a modo de sándwich. No hay cambios a nivel de calidad de construcción, algo positivo, pero sí en lo que respecta a la pantalla.

Se espera que ambos modelos, el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10+, vengan equipados con un panel Dynamic AMOLED, el mismo que vimos en los Galaxy S10, y con unos bordes de pantalla muy reducidos. Las primeras estimaciones sugieren que el modelo de mayor tamaño podría batir un nuevo récord en proporción de tamaño de pantalla en el frontal, algo que sería posible gracias a la eliminación casi total del borde superior.

La cámara frontal queda ubicada en un pequeño espacio circular, justo en el centro de la pantalla, el borde inferior también se reduce notablemente y los bordes laterales son casi inexistentes gracias al acabado Edge, que logra crear un efecto de pantalla infinita verdaderamente espectacular.

Especificaciones, disponibilidad y precio

Como anticipamos la presentación de los Galaxy Note 10 se producirá el 7 de agosto, es decir, dentro de unas horas. Es probable que Samsung abra las reservas en el mismo momento de la presentación, pero no tendrá disponibilidad real hasta el 23 de agosto, una fecha que, ciertamente, queda demasiado cerca de la posible presentación del iPhone 11, que tendrá lugar, en teoría, en la primera semana de septiembre.

El S-Pen se mantendrá como una pieza clave para diferenciar al Galaxy Note 10 de otros terminales tope de gama, aunque todavía no tenemos claras las novedades que tiene previsto integrar Samsung. Algunos rumores sugieren que la compañía surcoreana podría incluir una cámara, pero es una información que no tiene demasiados apoyos y que no creemos que llegue a confirmarse.

Lo más probable es que dicho accesorio traiga mejoras de menor calado, centradas sobre todo en la autonomía y en el rendimiento en general. Dicho esto pasamos a repasar las especificaciones completas de ambos terminales.

Características del Galaxy Note 10

Pantalla : Dynamic AMOLED con acabado Edge de 6,3 pulgadas con resolución de 3.040 x 1.440 píxeles.

: Dynamic AMOLED con acabado Edge de 6,3 pulgadas con resolución de 3.040 x 1.440 píxeles. SoC: Snapdragon 855 Plus o Exynos 9825.

Snapdragon 855 Plus o Exynos 9825. Memoria: 6 GB-8 GB de RAM.

6 GB-8 GB de RAM. Almacenamiento: 256 GB de capacidad de almacenamiento (versión base) no ampliable.

256 GB de capacidad de almacenamiento (versión base) no ampliable. Cámaras: triple cámara trasera de 12 MP (principal), 12 MP (teleobjetivo) y 16 MP (gran angular); cámara frontal de 10 MP.

triple cámara trasera de 12 MP (principal), 12 MP (teleobjetivo) y 16 MP (gran angular); cámara frontal de 10 MP. Batería: 3.500 mAh.

3.500 mAh. Sistema operativo: Android P con la capa One UI.

Android P con la capa One UI. Peso: 168 gramos.

168 gramos. Otros: resistencia al polvo y al agua (IP68), soporte del nuevo S-Pen, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Características del Galaxy Note 10+

Pantalla : Dynamic AMOLED con acabado Edge de 6,8 pulgadas con resolución 3.040 x 1.440 píxeles.

: Dynamic AMOLED con acabado Edge de 6,8 pulgadas con resolución 3.040 x 1.440 píxeles. SoC: Snapdragon 855 Plus o Exynos 9825.

Snapdragon 855 Plus o Exynos 9825. Memoria: 12 GB de RAM.

12 GB de RAM. Almacenamiento: 256 GB de capacidad de almacenamiento (versión base) ampliable.

256 GB de capacidad de almacenamiento (versión base) ampliable. Cámaras: triple cámara trasera de 12 MP (principal), 12 MP (teleobjetivo), 16 MP (gran angular) y sensor de profundidad; cámara frontal de 10 MP.

triple cámara trasera de 12 MP (principal), 12 MP (teleobjetivo), 16 MP (gran angular) y sensor de profundidad; cámara frontal de 10 MP. Batería: 4.300 mAh.

4.300 mAh. Sistema operativo: Android P con la capa One UI.

Android P con la capa One UI. Peso: 198 gramos.

198 gramos. Otros: resistencia al polvo y al agua (IP68), soporte del nuevo S-Pen, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla. Versión con 5G opcional.

No podemos terminar sin hablar del precio. Aunque todavía no tenemos confirmación oficial todo parece indicar que la nueva gama de Samsung tendrá un precio base de 949 euros (Galaxy Note 10 de 256 GB) y 1.099 euros (Galaxy Note 10+). Las versiones de 512 GB costarán 100 euros más, es decir, si queremos el Galaxy Note 10 con 512 GB nos costará 1.049 euros, y en caso de que optemos por el Galaxy Note 10+ con dicha capacidad de almacenamiento tendremos que pagar 1.199 euros.

Desconocemos el precio del Galaxy Note 10+ con conectividad 5G, pero es probable que acabe rondando los 1.199-1.299 euros en su configuración con 256 GB de capacidad de almacenamiento.