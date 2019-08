En una época en las que cada vez predominan más las recomendaciones hechas por entidades no humanas y algoritmos de inteligencia artificial, HBO ha decidido incluir una nueva herramienta en la que nos mostrará en exclusiva las recomendaciones hechas por otros usuarios.

Si bien este nuevo servicio no sustituirá a las actuales recomendaciones dentro de su web y aplicaciones, supone una buena forma de ver lo que realmente opina la gente de los contenidos, ya que no sería la primera vez que la crítica o las estadísticas difieren de la opinión real de los espectadores.

Y es que esta nueva herramienta estaría disponible a través de una nueva web de HBO llamada Recommended by Humans, cuyo dominio parece betar actualmente el acceso desde nuestro país. Sin embargo, hemos podido comprobar, a través del acceso con una VPN localizada en EE.UU., que esta web ofrece de forma totalmente gratuita algunos episodios de series actuales como Chernobyl así como una pequeña selección de películas y documentales sólo disponibles en la versión de pago de HBO.

Un catálogo que irá acompañado de pequeñas reseñas y opiniones que podrán ir dejando todos los usuarios que participen en esta web, independientemente de si cuentan con una cuenta o suscripción a HBO.

Así pues, se espera que este nuevo tipo de recomendaciones ayude a evitar problemáticas como las del sistema de Netflix, que ha llegado a ser criticado incluso por algunos creadores de contenidos como Aaron Ehasz: «Soy co-creador del Originals »El Príncipe Dragón», y anteriormente guionista de »Avatar: The Last Airbender» […] conozco a muchas personas que me dicen que aman a Avatar, que tienen Netflix, y que nunca han oído hablar de El Príncipe Dragón«.

Planteado por el momento como una beta externa al servicio, no sería de extrañar que en un futuro veamos la implementación de esta herramienta a los servicios de HBO.