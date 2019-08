Hace poco os contamos que Apple había introducido una limitación importante asociada al uso de baterías para el iPhone que no hayan sido instaladas a través de un socio autorizado, es decir, que no provengan de un servicio técnico certificado.

Por ejemplo, imagina que vas a cambiar la batería de tu iPhone a una tienda que conoces desde hace muchos años porque te despierta una confianza total y te ofrece, además, un buen precio por el cambio de batería. Dicha tienda utiliza una batería original de Apple, pero cuando enciendes tu iPhone y miras la aplicación «Salud de la Batería» te das cuenta de que te aparece un mensaje de error diciendo que no puedes acceder a dicha función porque la batería no ha podido ser verificada. No es plato de buen gusto, ¿verdad? Pues eso es lo que está haciendo Apple desde el lanzamiento de iOS 12, y la compañía que dirige Tim Cook ha dejado claro que no tiene la intención de dar marcha atrás.

En un comunicado oficial Apple ha explicado la polémica de las baterías del iPhone en relación con esa verificación necesaria para poder utilizar la aplicación «Salud de la Batería», y como hemos anticipado en el título de este artículo han centrado todos sus argumentos alrededor de una idea muy simple: es por el bien del consumidor. Os dejo una traducción literal del comunicado de Apple:

“El año pasado, presentamos una nueva función para notificar a los clientes los casos en los que no ha sido posible verificar que una batería nueva ha sido instalada por un técnico certificado y que la misma sea oficial. Esta información sirve para ayudar a proteger a nuestros clientes de baterías dañadas, de baja calidad o usadas que pueden conducir a problemas de seguridad o rendimiento».

Dicho de una manera más simple, las baterías utilizadas en los iPhone utilizan un chip de Texas Instruments que se comunica con el sistema operativo para comprobar si ésta tiene la firma digital asociada a un servicio técnico autorizado. En caso de que no se así envía un mensaje de alerta al usuario, que podrá seguir utilizando su smartphone sin problemas, pero siendo consciente de que puede que le hayan instalado una batería no original.

Ahí es donde creo que está el problema. En lo personal me parece bien que Apple quiera proteger al usuario, al fin y al cabo la batería es un componente fundamental del que depende tanto el correcto funcionamiento del terminal como nuestra propia integridad física (piensa lo que podría pasar si te explota un iPhone en las manos por una batería defectuosa), pero la manera en la que han implementado este sistema no es el más apropiado, ya que señala como dudosas incluso a las baterías originales por el mero hecho de no ir firmadas digitalmente por un servicio técnico autorizado, con todo lo que ello supone.