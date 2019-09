Huawei Mate 30 se presentará oficialmente el 19 de septiembre

Ayer mismo Huawei llenó sus redes sociales con un pequeño vídeo de apenas ocho segundos en el que, junto con lo que parece una lente de cámara, podíamos ver la tan esperada fecha de presentación de los nuevos Huawei Mate 30, que se realizará en apenas dos semanas, el próximo jueves 19 de septiembre.

Todavía bajo muchas incógnitas, no está claro del todo si este teaser hace referencia a la propia configuración circular de las cuatro cámaras traseras, filtrada ya en los diseños de las fundas protectoras, o si cabría esperar algún salto importante para su lente principal.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 de septiembre de 2019