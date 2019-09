La actualización acumulativa más reciente para Windows 10 1903 (también conocida como Windows 10 May 2019), KB4512941, está provocando que el sistema operativo utilice un porcentaje excesivo de la CPU en algunas configuraciones. Microsoft ha reconocido el problema y ya está trabajando en solucionarlo.

Siendo más exactos, el proceso que aparentemente está causando los problemas es SearchUI.exe, que está asociado al asistente personal digital Cortana. Según algunas de las personas que han reportado el fallo, el mencionado proceso llega a consumir hasta un 40% del procesador, siendo esto una auténtica monstruosidad en cualquier ordenador reciente y no tan reciente. Lo peor es que reiniciar no parece que arregle nada, y tras volver a iniciar sesión los afectados ven otra vez que no tienen a disposición prácticamente la mitad del procesador.

Sin embargo, el problema puede ser resuelto directamente por el usuario según una persona presuntamente afectada que ha publicado una solución en Reddit, la cual consiste en borrar una clave específica del registro de Windows 10 llamada“BingSearchEnabled” ubicada en “Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search”.

Después de borrar la clave del registro se tendría que recuperar el normal funcionamiento de Windows 10 tras reiniciar, pero hay que tener en cuenta que las búsquedas locales volverán a enviarse a través de Bing, forzando al usuario a tener que bloquearlas mediante un firewall en lugar de una clave del registro, por lo que el escenario empieza a no ser ideal, sobre todo para aquellas personas sin grandes conocimientos de informática.

Una alternativa menos agresiva sería simplemente desinstalar la actualización acumulativa KB4512941 para Windows 10 1903 en caso de no echarse en falta las mejoras incluidas. Viendo que la inmensa mayoría de los usuarios comunes solo usan las características más básicas del sistema operativo, esta solución podría ser más asequible, aunque también se puede esperar a que Microsoft publique el correspondiente.

Esta incidencia no es más que la típica regresión que uno se puede esperar en la vida de un sistema operativo, y es que mientras Apple solo tiene que desarrollar para una escasa gama de configuraciones (la de sus ordenadores Mac), sistemas operativos como Windows y Linux tienen que abarcar una gran cantidad de configuraciones diferentes, lo que puede derivar en fallos como el que nos ocupa.