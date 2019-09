Después de mucho tiempo demandándolo, y con algunas aplicaciones de terceros ya presentes en la Apple Store, parece que finalmente la reciente adquisición de Beddit, desarrolladores de la aplicación de monitorización de sueño homónima, habría desembocado en la llegada de una herramienta de seguimiento del sueño propia para los Apple Watch, que llegará bajo el nombre «Seguimiento del tiempo en cama», y que se incorporará en la ya existente aplicación «Salud» y una nueva aplicación llamada «Sueño».

Conocido internamente bajo el nombre en clave «Burrito», desde la web 9to5Mac aseguran que esta nueva función será capaz de realizar estadísticas de nuestra calidad del sueño, nuestro movimiento mientras dormimos, la frecuencia cardíaca, e incluso los ruidos de nuestro alrededor.

Así pues, no de los mayores handicaps a los que se enfrentaba Apple hasta ahora para no haber implantado ya esta herramienta era el hecho de la poca duración de la batería de los Apple Watch. Y es que normalmente los usuarios de estos relojes inteligentes suelen aprovechar la noche para cargar sus dispositivos, ya que ésta no suele superar las 18 horas.

Sin embargo, lo más curioso es que los actuales Apple Watch 4 no necesitarían ninguna mejora en cuanto a hardware, por lo que realmente esta funcionalidad podría llegar en cualquier momento como una mera actualización del sistema.

Algo que ya se espera para la semana que viene, cuando Apple revele el software watchOS 6 junto con unas nuevas funciones de recordatorios y alarmas para el Apple Watch.

Fechado para próxima semana, todavía no está claro si oiremos nuevas noticias sobre esta nueva función de seguimiento de sueño. Con todo esto sin embargo, no podemos más que esperar a ver qué planes tiene Apple para el próximo 10 de septiembre.