Es oficial, Apple presentará el iPhone 11 el 10 de septiembre

Hace cosa de un par de semanas os contamos que iOS 13 podría haber filtrado la fecha de presentación del iPhone 11, el próximo smartphone estrella de Apple, una información que hoy hemos podido confirmar, ya que la compañía de la manzana ha empezado a enviar invitaciones a la prensa para un evento que celebrarán el próximo 10 de septiembre.

En la imagen promocional que está utilizando Apple podemos ver claramente la fecha 10 de septiembre y una referencia a la innovación como motor principal de la compañía, y aunque no aparece en ningún lado el iPhone 11 está claro que dicho terminal va a ser la estrella del evento. No es casualidad y tampoco hablamos por hablar. Apple presentó los iPhone Xr, iPhone Xs y iPhone Xs Max el 12 de septiembre, y repitió fecha con el iPhone X y los iPhone 8 y 8 Plus, así que la tendencia es muy clara.

Ciertas fuentes han comentado que el diseño del logo de la manzana que vemos en la imagen está relacionado con las novedades que traerá el iPhone 11 a nivel de cámaras, especialmente en materia de realidad aumentada. Interesante, aunque no está confirmado.

Ahora que tenemos confirmado el 10 de septiembre como fecha de presentación del iPhone 11 es un buen momento para hacer un poco de memoria y valorar qué podemos esperar de este nuevo evento de Apple. Como hemos dicho la compañía de la manzana presentará su nuevo smartphone, pero no se limitará a un único modelo, veremos un total de tres versiones con precios y especificaciones distintas:

iPhone 11

Sucederá al iPhone XR, tendrá una pantalla IPS con un tamaño de 6,1 pulgadas y doble cámara trasera. El resto de sus especificaciones se completarán con:

SoC A13 con CPU de ocho núcleos y GPU Apple.

4 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento (modelo base).

iOS 13 como sistema operativo.

Se espera que su precio de venta ronde los 899 euros.

iPhone 11 Pro

Este modelo será el sucesor del iPhone Xs, contará con una pantalla OLED de 5,8 pulgadas, triple cámara trasera y soporte del Apple Pencil.

SoC A13 con CPU de ocho núcleos y GPU Apple.

4 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento (modelo base).

iOS 13 como sistema operativo.

Tendrá un precio estimado de 1.199 euros.

iPhone 11 Pro Max

En este caso nos encontramos ante el modelo que desplazará al iPhone Xs Max. Tendrá una pantalla OLED de 6,5 pulgadas, triple cámara trasera y soportará el Apple Pencil.

SoC A13 con CPU de ocho núcleos y GPU Apple.

6 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento (modelo base).

iOS 13 como sistema operativo.

Según las últimas informaciones rondará los 1.299 euros.

Nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, Apple Arcade y Apple TV+

El iPhone 11 será el protagonista del evento que celebrará Apple en septiembre, pero compartirá escenario con el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, un equipo que promete convertirse en el portátil más caro que ha lanzado la compañía hasta el momento, y también con Apple Arcade y Apple TV+.

La caída constante que ha experimentado el iPhone en términos de ventas y la imposibilidad de aumentar el precio de venta para compensar del todo esta situación ha llevado a Apple a potenciar su apuesta por los servicios, lo que ha dado pie a la creación de Apple Arcade y Apple TV+, dos servicios centrados, respectivamente, en los videojuegos y los contenidos multimedia (cine, series, étc).

A nivel de especificaciones se espera que el MacBook Pro 16 utilice procesadores Intel Core de última generación y que cuente con tarjetas gráficas Radeon Pro de AMD. No tenemos detalles concretos, pero es probable que la compañía de Sunnyvale haya estado trabajando para diseñar modelos personalizados basados en Navi que solo veremos, de momento, en el nuevo portátil profesional de Apple.

Como siempre estaremos atentos para contaros en directo todas las novedades del evento. Apuntadlo en el calendario, el 10 de septiembre tenéis una cita con nosotros para conocer lo nuevo de Apple. Antes de terminar os dejo los horarios del mismo para que tengáis a partir de qué hora podréis seguirlo: