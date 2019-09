Catherine: Full Body, análisis: una prueba de destreza y moralidad

Pon a prueba tu destreza (y tu moral) con Catherine: Full Body, una reedición del juego de plataformas lanzado para PS3 y Xbox 360 allá por 2011, que vuelve con una cantidad de cambios importante que harán que tanto los que no pudieron probarlo en su momento como los que consiguieron completar el juego al 100% tengan motivos suficientes para volver a caer en los brazos de Catherine, Katherine, o la recién incorporada Rin.

Para los que no lo conozcáis, Catherine es un juego que mezcla el género plataformas clásicas con pequeños episodios de aventura gráfica interactiva. También incluye una importante cantidad de escenas de animación que enriquecen la historia del juego, la cual puede cambiar dependiendo de nuestras decisiones. Tal es la cantidad de decisiones que podemos tomar que podremos llegar a hasta trece finales distintos.

El comienzo del juego es cuanto menos enigmático, ya que el se nos presenta con la introducción de un programa de sucesos paranormales, en las que nos advierten de personas que nunca despiertan de sus sueños y amanecen muertas. Nos presentan a nuestro protagonista, Vincent, está con su novia en una cafetería hablando sobre su futuro como pareja, algo que a él le incomoda bastante.

En medio de este dilema, decide ir a su bar favorito a buscar consuelo en sus amigos de toda la vida. Una vez nuestro protagonista se queda solo, una chica misteriosa se sienta con él, que pone a prueba su fidelidad el resto de la noche. De pronto, Vincent se encuentra rodeado de lo que parecen cabras que hablan entre ellas y que caminan como si fueran personas. ¿Qué está pasando? No tienes tiempo para reflexionar, tus nuevas compañeras te indican que debes llegar a la cima de una montaña de bloques antes de que caigas al vacío.

Sin querer desvelar mucho el argumento, decir que para nuestro protagonista sobrevivir a estos extraños y complejos puzles es cuestión de vida o muerte, y será donde tendremos que poner todo nuestro empeño, ya que este es el auténtico reto del juego. Se trata de la parte más desafiante del juego, un reto de supervivencia con mecánicas más propias de puzles y plataformas, que recuerdan a los juegos arcade clásicos.

Básicamente nuestro objetivo será llegar a lo más alto de la torre de bloques antes de que se desmorone (cada pocos segundos se pierde una fila completa de bloques) o que nos eliminen otros jugadores. Tendremos que hacer uso de ingenio y habilidad para poder avanzar en cada nivel, adaptándonos a lo que cada nivel nos ofrece. Hay más de una solución, y todos nuestros actos tendrán impacto en la puntuación final de cada nivel.

Cabe recordar que Atlus recibió un toque de atención por parte de la comunidad de jugadores cuando lanzó el juego solo en Japón, por su alto nivel de complejidad desde que comenzamos a hacernos con los controles del juego. Escucharon a la comunidad, y ajustaron la dificultad a un nivel más asumible.

Ahora, este nivel de dificultad estará disponible en esta versión, por lo que aquellos que busquen en Catherine un auténtico desafío, tendrán la oportunidad de jugar tal como sus creadores concibieron el juego. Para los que buscan un juego más ameno y sin dificultad, tampoco se quedan con las manos vacías: está disponible el modo “seguro”, con el que no hay límite de tiempo, ni puedes morir, e incluso puedes saltarte niveles.

Para la parte de aventura gráfica, no esperéis el repertorio de posibilidades visto en juegos más representativos de este género. Nuestra escena interactiva más allá de las pesadillas será siempre el bar y la entrada a cada nivel, donde podremos interactuar con las personas y carneros que frecuentan ambos sitios.

Tendremos acceso a pequeñas mecánicas como poder elegir qué decir cuando se nos de la oportunidad, o beber alcohol hasta que nos hartemos (tendrá consecuencias en las plataformas). La utilización del teléfono móvil será un factor determinante a la hora de avanzar en la historia, tanto si estamos con él en todo momento como si decidimos ignorarlo. Todo lo que hagas y no hagas en este juego, tiene sus consecuencias.

A estas alturas, los que ya jugásteis al Catherine original os estaréis preguntando ¿qué incluye esta nueva versión? Ya os adelantamos que no son pocos los contenidos añadidos en esta edición, que harán a más de uno reengancharse a la historia. El principal cambio es la aparición de una nueva chica que se une al ya existente triángulo amoroso de Vincent: Rin.

Esta chica, de origen desconocido para nuestro protagonista, se convertirá en pieza clave a la hora de resolver las plataformas a las que nos enfrentamos cuando Vincent duerme. Su historia, además, será un soplo de aire fresco para los veteranos de Catherine, que hace que aumente el número de finales posibles en cinco. Como era de esperar, será necesario jugar con nuestras decisiones y el indicador moral para poder llegar a los finales donde Rin está implicada.

Otro de los elementos clave de esta edición es que habrá un modo online en el juego, más allá de compartir las respuestas que otros jugadores dan en los desafíos de moral que el juego nos impone de vez en cuando. El modo online está orientado puramente a la competitividad a partir de las puntuaciones que obtengamos en cada nivel del juego, un añadido más que interesante que hace que nos “piquemos” a la hora de obtener puntos, algo muy en segundo plano cuando jugamos solos.

Además de esto, el juego incluye los modos “Clásico” y “Remezcla”, con el que disfrutaremos de una experiencia relativamente diferente con respecto al juego original, ya que incluirá numerosos tipos distintos de bloque que cambiarán por completo nuestra estrategia a la hora de avanzar en las plataformas.

Conclusiones finales

Se trata de un juego que Atlus ha sabido cuidar, incluso añadiendo una gran variedad de nuevos elementos de un juego que, aparentemente, no tenía mucho donde poder estirar. Sin embargo, eso no quita que se trate de una historia “ya cerrada”, para la que si ya lo hemos jugado, será un constante “Deja vu”, haciendo que nos centremos en otras novedades como los cambios en las mecánicas de las plataformas de bloques. La historia de Rin es una novedad casi imperdible para el jugador, pero para no deja de ser un contenido adicional sobre los propios pilares del juego en sí.

Decir que los años no se notan especialmente en este juego, en primer lugar por el trabajo realizado a la hora de adaptarse a las nuevas resoluciones (tampoco han cambiado en exceso con respecto a otras reediciones), así como el diseño artístico «cell-shading» del juego, hacen que «envejezca» mejor que otros títulos de PS3.

Si no tuviste la oportunidad de jugarlo en su momento, con Catherine no fallarás en lo que a plataformas se refiere, especialmente si buscas un auténtico reto. Y si por el contrario tuviste la opción de probar el mismo, ahora podrás no sólo volver a jugarlo, sino disfrutar de los nuevos elementos incluidos por Atlus y buscar uno de los nuevos finales que nos ofrece el juego.

Análisis y capturas realizadas por Jose Miguel Gomez-Casero Marichal.