La cámara del Google Pixel 4 apunta a la astrofotografía

Si bien los actuales smartphones propios de Google, Pixel, no están hechos para masificarse, eso no quiere decir que el gigante de Mountain View no intente que sean unos dispositivos de referencia dentro de su segmento, más allá del mejor soporte a largo plazo de Android que ofrecen.

La generación Pixel 4 promete revolucionar lo ofrecido hasta ahora por Google a través de sus teléfonos, y muchas de las novedades introducidas apuntan a que serán para aprovechar mejor las capacidades de las versiones presentes y futuras de Android. Según se puede ver en un presunto vídeo promocional filtrado por 9to5Google (de mala calidad), la cámara trasera apunta a ser uno de los puntos fuertes de Pixel 4, pudiendo realizar fotografías de calidad en entornos con poca iluminación y hasta captar la Vía Láctea. ¿Exageración para promocionar o realmente soportará astrofotografía? En caso de ser esto cierto, los entusiastas de la fotografía pueden tener aquí un smartphone a tener muy en cuenta.

La astrofotografía suele requerir de mantener abierto el obturador de la cámara durante unos segundos para capturar el cielo nocturno, cosa que hasta el momento ningún smartphone ha sido capaz de hacer. A lo mencionado hasta aquí hay que sumar la necesidad de usar un trípode, ya que cualquier mínimo movimiento puede hacer que la foto salga mal. En caso de confirmarse la posibilidad de usar el Pixel 4 para la astrofotografía, sería interesante conocer cómo lo ha conseguido Google.

Aparte de la prometedora cámara trasera, Pixel 4 apunta a incorporar, según el vídeo filtrado, gestos de navegación capaces de ofrecer una experiencia de usuario sin contacto y un Google Assistant muy mejorado. Veremos si el asistente personal digital del gigante de Mountain View sigue necesitando de conocer demasiado a los humanos para seguir evolucionando.

Google de momento no ha anunciado oficialmente Pixel 4, pero por ahora se espera que salga al mercado a finales del presente año y todo apunta a que usará Android 10 como sistema operativo por defecto.