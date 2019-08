Apple y Google suspenden las escuchas humanas en asistentes digitales

Apple y Google han anunciando la suspensión de las escuchas humanas en asistentes digitales tras la gran polémica generada ante la invasión a la privacidad que supone.

Apple ha suspendido globalmente el uso de las grabaciones de voz de Siri después de confirmar que un grupo de empleados escuchaba y calificaba las grabaciones del asistente. Aunque Apple explicó que utilizaba revisores humanos «para mejorar el funcionamiento del asistente y las respuestas a las órdenes de voz» y que la información recopilada y analizada «no estaba asociada con la ID de usuario de Apple», la noticia cayó como una bomba y las críticas se acumularon.

Apple ha respondido. «Estamos comprometidos a ofrecer una gran experiencia de Siri al tiempo que protegemos la privacidad del usuario», ha explicado Apple a TechCrunch. «Mientras llevamos a cabo una revisión exhaustiva, estamos suspendiendo la ‘calificación’ de Siri a nivel mundial. Además, como parte de una futura actualización de software, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir su participación en este programa».

Buenas noticias. La respuesta de Apple al caso es la apropiada para una compañía que pretende destacar el respeto al derecho de la privacidad como aspecto diferenciador de sus productos frente a la competencia y que tiene a un CEO convertido en defensor declarado de la privacidad de los datos, que ha lanzado cargas de profundidad contra compañías como Google, Amazon y Facebook.

En una respuesta similar a la de Apple, Google también ha anunciado que «voluntariamente» dejará de escuchar y transcribir grabaciones de Google Assistant durante tres meses en la Unión Europea, tras las críticas de los reguladores de datos alemanes, asegurando que estas prácticas suponen una violación del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Del Alexa de Amazon, la tercera en discordia y la peor en este aspecto, no tenemos noticias de cambios. Amazon ha admitido que guarda de forma indefinida todas las grabaciones de voz de Alexa y que una gran parte de sus sistemas de reconocimiento y aprendizaje se basaban en el respaldo de los trabajadores de la compañía, que escuchan y operan sobre las grabaciones de los usuarios. Y no solo eso. Además no se trata de conversaciones anónimas, sino que están ligadas al nombre y número de usuario asignado a nuestras cuentas de Amazon.

Veremos cómo implementa Apple ese consentimiento informado del usuario. Impulsar la transparencia en la recopilación, procesamiento y uso de datos personales debe ser el punto de partida para que el cliente pueda confiar en estos asistentes que, no olvidemos, en los dispositivos dedicados a hogar digital se meten en tu propia casa y registran todas tus conversaciones. Si las grabaciones realizadas por los mismos para revisión por algoritmos ya son cuestionables, las revisiones por humanos son simplemente inaceptables si no cuentan con el consentimiento explícito e informado de los usuarios, como sucede con Alexa, Assistant y Siri,