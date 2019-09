Intel Xe introducirá una profunda renovación de la arquitectura de gráficos

A pesar de que, al menos de momento, la gráficas dedicadas Intel Xe no parecen que vayan a tener una potencia especialmente destacable en su estreno, esto no quiere decir que la compañía no tenga ambiciosos planes para que las futuras generaciones de estos productos compitan en mejores condiciones.

Según una petición de fusión publicada en GitLab (uno de los grandes competidores de GitHub), la generación 12 de los procesadores Intel Core (Tiger Lake) introducirá el proceso más importante de rediseño y reconstrucción de EU ISA desde la aparición del primer procesador i965, lanzado hace una década aproximadamente.

Para los que anden perdidos, EU ISA es el conjunto de instrucciones para la ejecución de un bloque de la arquitectura de Intel (unidad) para el procesamiento de gráficos. Esta tecnología no ha tenido cambios revolucionarios desde sus inicios, centrando las mejoras en el rendimiento. Con el fichaje de Raja Koduri para la creación de gráficas dedicadas, Intel tiene que introducir cambios más profundos y ambiciosos si quiere hacerse hueco en un segmento que lleva muchísimos años dominado por el duopolio que forman AMD (como la parte débil) y NVIDIA (como la parte fuerte).

Intel sigue con su hoja de ruta de empezar a comercializar las gráficas Xe en 2020. La intención del gigante del chip es presentar dichos dispositivos junto a los procesadores de generación Tiger Lake, una nueva tecnología de entrada-salida y una nueva arquitectura para los núcleos de sus procesadores. Raja Koduri se ha tomado muy en serio y con ambición los retos que tiene por delante y ha anunciado que la potencia de las soluciones de procesamiento de gráficos de Intel se doblará en cada generación, siendo este un camino que tendría que empezar con Tiger Lake.

Por ahora todo apunta a que las tecnologías empleadas para las IGP y las gráficas dedicadas serán similares, por lo que lo ofrecido por los procesadores puede dejar bastantes pistas de lo que serán capaces de hacer las Intel Xe. Además, la compañía ha prometido la inclusión de soporte para trazado de rayos a nivel del hardware y planea migrarlo todo a 7nm para 2021, por lo que no es descartable que las gráficas dedicadas Intel Xe empleen ese proceso de fabricación desde el primer momento.

Como ya hemos comentado, las Intel Xe no pretenden competir en un principio con las gamas media-alta y alta de AMD y NVIDIA, estando su estrategia centrada en el largo plazo. Dicho de otra manera, la preocupación de Intel está en si alcanzará a la competencia después de lanzar al mercado algunas generaciones de sus gráficas dedicadas.