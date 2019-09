Estos son los 5 modelos de Surface Pro 7 que venderá Microsoft

Que el Surface Pro 7 va a ser presentado en el evento que Microsoft celebrará el 2 de octubre es algo que cada vez está cobrando más fuerza gracias a las filtraciones que vamos conociendo.

En esta ocasión nos encontramos, de la mano de algunos distribuidores, que la compañía dirigida por Satya Nadella va a presentar cinco modelos del Surface Pro 7, los cuales tendrán distintos procesadores Intel Core de décima generación (Ice Lake), diferentes cantidades de RAM y diferentes cantidades de almacenamiento interno, aunque siempre en formato SSD. Si bien hay rumores sobre una posible versión basada en la arquitectura de procesadores ARM, de momento no se tiene constancia de esta.

Estos son los 5 modelos de Surface Pro 7 que tendrían que aparecer en el mercado europeo:

Intel Core i3, 4 GB de RAM, SSD de 128 GB.

Intel Core i5, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB.

Intel Core i5, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD.

Intel Core i7, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB.

Intel Core i7, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD.

Por lo que se puede ver, al menos de momento la compañía no tiene la intención de lanzar al mercado una versión del Surface Pro 7 con 1TB de almacenamiento interno, lo que podría limitar el uso de esta generación de 2 en 1 de Microsoft para algunos menesteres. Sobre los precios, lo lógico es que vayan de menor a mayor siguiendo la lista que hemos puesto, pero por ahora no hay ni siquiera rumores que den pistas sobre estos.

Veremos si en futuras filtraciones conocemos más detalles, si bien todo apunta a que habrá que esperar hasta el 2 de octubre de 2019 para tener todos los datos oficiales. Sin embargo, el consumidor ya puede empezar a hacerse una idea sobre las características básicas para ver qué modelo se ajusta mejor a sus necesidades en caso de estar interesado en uno, aunque avisamos que estos 2 en 1 no están pensados para jugar, que no quiere decir que no puedan ejecutar juegos.