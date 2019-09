Google Play Pass se estrena esta semana en Estados Unidos

Google ha anunciado el lanzamiento de Google Play Pass, un nuevo servicio de suscripción del que ya lo sabíamos casi todo y que por una módica cantidad mensual «brindará acceso a más de 350 aplicaciones y juegos que están completamente desbloqueados, libres de anuncios, compras en la aplicación y pagos por adelantado«. Por supuesto, va dirigido en exclusiva a usuarios de Android y por el momento solo estará disponible en Estados Unidos, aunque se espera que no tarde mucho en extenderse al resto del mundo.

Según cuenta la compañía en el anuncio oficial, Google Play Pass llega para complementar la oferta de contenidos en dispositivos Android con «una colección curada de títulos de alta calidad» que irá aumentando con nuevos juegos y aplicaciones cada mes. Entre otros destacan nombres bien conocidos en el espectro multiplataforma como Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic, LIMBO, Lichtspeer, Mini Metro, Old Man’s Journey, This War of Mine o Cytus. También se menciona alguna aplicación como AccuWeather, pero no cabe duda de que el invento va destinado principalmente al ocio puro y duro.

En cuanto al precio, Google Play Pass saldrá por 4,99 dólares al mes, coste que muy probablemente se traslade a euros tal cual, pero al menos en Estados Unidos el gigante de Internet quiere estrenarlo por todo lo alto y a los 10 días de prueba gratuita le suma una promoción que estará disponible los dos primeros meses del servicio al precio de 1,99 dólares mensuales durante el primer año. Asimismo, el responsable de la cuenta podrá compartir el acceso al servicio con hasta cinco familiares.

Como se indica, Google Play Pass va dirigido en exclusiva a usuarios de Android, pero será compatible con todo dispositivo con soporte la tienda de aplicaciones de Google, incluyendo móviles, portátiles y tabletas con Play Store 16.6.25 y superior y Android 4.4 y superior. Más información en el sitio web oficial.