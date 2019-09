Surface Laptop 3 es uno de los nuevos equipos que esperamos presente Microsoft en el evento previsto para el 2 de octubre donde renovará su línea de hardware de marca propia.

Aunque ya se rumoreaba la presencia de nuevos procesadores de Qualcomm y AMD como complemento a los Intel utilizados hasta ahora, el blog alemán WinFuture.de dice haber obtenido información detallada de la configuración, versiones y precio de un modelo que sería nuevo en la línea estos portátiles premium por tamaño y sobretodo por la presencia de una CPU móvil de AMD que todavía no ha sido presentado.

Se trataría de un Surface Laptop 3 con pantalla de 15 pulgadas y que se ofrecería en las siguientes versiones:

Dos modelos de nivel de entrada con CPU AMD Ryzen de 4 núcleos (modelos Ryzen 5 3550U o Ryzen 7 3750U) con gráficas integradas Radeon Vega, 8 GB de RAM y un rango de precios entre 999 y 1099 dólares.

Dos modelos de gama media con AMD Ryzen de 6 núcleos y 12 GB de RAM, con precios que van desde 1399 a 1599 dólares. Posibilidad de gráficas dedicadas.

Dos configuraciones de alta gama con CPU AMD de 8 núcleos y 16 GB de RAM, con precios comprendidos entre 1999 y 2399 dólares. Posibilidad de gráficas dedicadas.

Conviene señalar que AMD aún no ha presentado estos procesadores móviles Ryzen con 6 u 8 núcleos y -de momento- no ha podido replicar el éxito de los modelos de escritorio en el segmento del portátil. Dice la fuente alemana que AMD habría elegido a Microsoft para el lanzamiento de sus nuevas CPUs. No es la primera gran colaboración entre ambas y los SoCs personalizados de AMD para las Xbox son una de las últimas muestras.

Dejamos la información en fase de rumor, pero de confirmarse, lo cierto es que AMD no podría haber encontrado mejor socio. No ya por las ventas de estos portátiles que han estado a la sombra de los 2 en 1 Surface Pro, sino por la enorme influencia de Microsoft en todo el ecosistema del PC y el seguimiento que podrían realizar otros fabricantes OEM.