AMD tiene pendientes tres renovaciones importantes en el sector de tarjetas gráficas de consumo general. Por un lado tiene que terminar de cubrir la gama alta, donde esperamos a las RX 5800 y RX 5900, y por otro lado debe hacer lo propio con la gama media y gama baja, donde esperamos el lanzamiento de las RX 5600, RX 5500 y RX 5300.

Sobre la RX 5900 ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Todo parece indicar que no llegará hasta mediados de 2020 y que podría estar basada en la arquitectura RDNA de segunda generación. Si esto se confirma debería contar con núcleos dedicados a trazado de rayos, ya que tendrá la misma base que las GPUs de PS5 y Xbox Scarlett.

Con respecto a la RX 5600 sabemos que utilizará el núcleo gráfico Navi 14, y que podría contar con un total de 1.536 shaders. Dicha tarjeta gráfica competirá, en teoría, con la gama media actual de NVIDIA (GTX 1660-GTX 1660 Ti), y sucederá a la Radeon RX 580 en lo que rango de precios se refiere (costará menos de 200 euros).

En la parte más baja del catálogo de AMD quedarían la RX 5500, que se ha filtrado recientemente en GFXBench, y la RX 5300 XT, que ha aparecido listada por un minorista alemán. La primera tiene toda la pinta de ser una tarjeta gráfica de gama media-baja con un rendimiento similar al que ofrece la Radeon RX 560, lo que significa que sería capaz de ofrecer una experiencia aceptable en 1080p con calidades medias.

Por contra, la RX 5300 XT será, casi con total seguridad, una tarjeta gráfica exclusiva para OEMs (ensambladores de equipos originales). No tenemos detalles sobre sus especificaciones, pero no me extrañaría nada que acabase siendo un renombre de las Radeon RX 640 XT, basadas en el venerable núcleo gráfico Polaris 23 XT.

Si se cumple esta previsión la RX 5300 XT no llegará al mercado de consumo general, solo irá preinstalada en equipos originales. En cuanto a la RX 5500 se comenta que podría ser presentada en algún momento del mes de octubre, junto con la esperada RX 5600.