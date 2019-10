Los usuarios latinoamericanos de Amazon Prime Video seguirán disfrutando del cine de Disney

Los usuarios latinoamericanos de Amazon Prime Video seguirán pudiendo disfrutar de los contenidos de Disney, informan en Variety. Lo harán a lo largo del próximo año con lanzamientos continuados de algunas de las películas más populares cuyos derechos son propiedad de la firma estadounidense, pero también con series que esta se habría quedado casi en exclusiva para su distribución internacional a través de su propio servicio de streaming.

El lanzamiento de Disney+ está cada vez más cerca y aunque no se dará al unísono en todo el mundo, los planes de expansión de la plataforma de vídeo bajo demanda del gigante del entrenamiento pasan por agilizar el proceso en todo lo posible. Una de las consecuencias del estreno de este nuevo actor del segmento del VOD ha sido la de dejar a su competencia sin sus contenidos, que componen franquicias tan conocidas como las de Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar o sus clásicos de dibujos animados, incluyendo los remakes.

Sin embargo, habrá excepciones y la más sonada se refiere a Amazon Prime Video en Latinoamérica, ya que se prevé que Disney+ no estará disponible en la región al menos hasta principios de 2021. Así, la compañía a firmado un acuerdo con Amazon Prime Video por el cual desde primeros del presente octubre hasta septiembre de 2020, el servicio podrá seguir ofreciendo a sus usuarios numerosas películas de sus sagas más famosas, así como series de terceros.

Los lanzamientos de Disney que llegarán en los próximos meses a Amazon Prime Video en Latinoamérica son Vengadores: Endgame, Capitana Marvel, Iron Man, Thor: The Dark World, Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, las cuatros películas de Toy Story, Enredados, Moana, Maléfica y Maléfica: Maestra del Mal y las nuevas versiones de El rey león y La bella y la bestia. Además de series como Anatomía de Grey, The Walking Dead, American Horror Story y How I Met Your Mother.