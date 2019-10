Corsair K57 RGB Wireless Gaming, análisis: rompe tus cadenas

El Corsair K57 RGB Wireless Gaming es un teclado inalámbrico pensado para disfrutar de juegos y contenidos multimedia que ocupa una posición muy curiosa en el catálogo de Corsair, y es que, al contrario que la mayoría de los modelos que comercializa la compañía estadounidense, este modelo no es un teclado mecánico, sino de membrana.

No hay duda de que esto representa una diferencia importante que afecta a la experiencia de uso, pero también a otros aspectos importantes, como la autonomía y el precio de venta, aunque sobre ello hablaremos más adelante, ya que tenemos que profundizar para entender bien estas cuestiones

Fue presentado el pasado 20 de agosto, y gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de probar durante más de una semana una unidad del Corsair K57 RGB Wireless Gaming. Hoy, por fin, estamos listos para compartir con vosotros nuestras impresiones y para contaros todo lo que debéis saber de este teclado.

¿Estáis todos? Pues poneos cómodos, que empezamos y hay mucho que leer.

Corsair K57 RGB Wireless Gaming: primer vistazo

Ya hemos anticipado que el Corsair K57 RGB Wireless Gaming es un teclado inalámbrico, y que se dirige principalmente al sector gaming, pero esto no quiere decir que solo podamos utilizarlo para jugar.

Corsair ha cuidado el diseño y los acabados de este teclado para ofrecer una buena experiencia, y para asegurar una comodidad total incluso tras largas sesiones de uso. Tanto la altura de las teclas como el recorrido de estas son clave para cumplir dicho objetivo, y es evidente que el reposamuñecas incluido ayuda.

Toda esta descripción ilustra algo que, a mi juicio, es muy importante cuando hablamos del Corsair K57 RGB Wireless Gaming, y es que Corsair ha logrado mantener el estilo, la esencia, la ergonomía y la comodidad que encontramos en modelos más superiores y con un precio mayor, como el Corsair K70 RGB MK.2, un teclado este último que conozco de sobra, ya que es mi compañero de aventuras desde hace más de un año.

Las sensaciones que transmite al tacto el Corsair K57 RGB Wireless Gaming son buenas. Es un teclado sólido con un chasis de plástico que combina un acabado en color negro mate con una franja superior brillante y un diseño tecla flotante con fondo blanco. No es casualidad, esta terminación le da un toque elegante y permite que la iluminación LED RGB destaque.

El reposamuñecas de plástico incluido es el clásico que podemos encontrar en otros teclados Corsair. Puede colocarse y extraerse fácilmente (muy útil cuando queremos limpiarlo) y no solo aporta un extra de comodidad y de ergonomía, sino que además mejora el diseño del teclado.

Podemos utilizar el Corsair K57 RGB Wireless Gaming tanto de forma inalámbrica como cableada, ya que incluye un conector USB que actúa, además, como sistema de carga de la batería. Si una noche se nos olvida cargarlo y al día siguiente lo encontramos sin batería no hay problema, podremos utilizarlo mientras carga y desconectar el cable una vez que se haya completado el proceso.

Sobre el tema de la conexión inalámbrica es importante destacar que Corsair ha integrado la tecnología SlipStream, que permite una conectividad perfecta en la banda de 2,4 GHz con latencias de apenas 1 ms. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que el rendimiento es sobresaliente y que no presenta el más mínimo retraso. Todas tus acciones se reflejan al instante en la pantalla.

Dicho esto es el momento de dar un repaso a las especificaciones clave del Corsair K57 RGB Wireless Gaming, y posteriormente os contaremos nuestra experiencia al utilizarlo.

Construcción en plástico de color negro mate con toques de negro brillante.

Conectividad inalámbrica SlipStream en la banda de 2,4 GHz con 1 ms de latencia, o Bluetooth de baja latencia (el usuario puede elegir cualquiera de ellas en todo momento).

Incluye un cable USB que permite cargar el teclado y utilizarlo de forma alámbrica.

Sistema de iluminación LED RGB con tecnología Capellix, que mejora el brillo y la calidad de la luz reduciendo drásticamente el consumo.

Diseño de tecla flotante con fondo blanco que consigue la iluminación LED RGB destaque.

Reposamuñecas en plástico extraíble y lavable.

Seis teclas dedicadas para macros que van ubicadas en el lateral.

Teclas para multimedia y control de volumen que se integran perfectamente en Windows 10 y macOS..

Interruptores de membrana de alta calidad con Anti-Ghosting y Key Rollover selectivo que permite pulsar hasta ocho teclas a la vez.

Pulsaciones de largo recorrido para que sientas cada pulsación sin tener que renunciar a un funcionamiento silencioso.

Integración total con el software iCUE de Corsair, que nos permitirá personalizar la iluminación y crear macros.

Cuenta con teclas dedicadas para controlar el brillo de la iluminación LED RGB y para bloquear la tecla de Windows.

Hasta 175 horas de autonomía sin iluminación LED RGB, y 35 horas con la iluminación activa.

Corsair K57 RGB Wireless Gaming: nuestra experiencia

La configuración e instalación del teclado Corsair K57 RGB Wireless Gaming es muy simple. Si tenemos iCUE instalado y actualizado estamos preparados para empezar a sacarle todo el partido posible. En caso contrario solo tenemos que descargarlo y completar un sencillo proceso de instalación, sin más.

Como hemos anticipado podemos utilizarlo tanto de forma cableada como inalámbrica. El receptor inalámbrico que tiene incluido se encuentra ubicado en un pequeño espacio del lateral superior del teclado, cerca de donde se conecta el cable USB. Para tener una experiencia más completa y ofreceros una visión más amplia he probado el teclado en sus tres configuraciones posibles: SlipStream (2,4 GHz), Bluetooth y cableado, y la experiencia ha sido perfecta en los tres casos, aunque debemos tener claro que disfrutaremos de una mayor autonomía media si utilizamos la conexión por Bluetooth.

La iluminación LED RGB es simplemente espectacular. He probado muchos teclados durante los últimos años, y el sistema que ha integrado Corsair en el K57 RGB Wireless Gaming es fantástico. Como podéis ver en las imágenes la iluminación es vibrante e intensa, incluso con el brillo configurado en el nivel más bajo (tiene tres niveles distintos que podemos cambiar fácilmente a través de una tecla dedicada). No hay duda de que la tecnología Capellix se deja notar y representa un avance importante que, os recuerdo, también se ha utilizado en las memorias Corsair Dominator Platinum RGB.

El diseño también ayuda. La elección del formato de tecla flotante sobre un fondo blanco contribuye a que la iluminación LED RGB resalte de manera significativa y crea un conjunto que, como vemos, resulta impresionante. A nivel estético nada que objetar, el Corsair en el K57 RGB Wireless Gaming tiene una terminación muy cuidada y encaja sin problemas en cualquier escritorio.

Las posibilidades de configuración y de personalización que ofrece a través de iCUE incluyen, como cabía esperar, la creación de macros y teclas dedicadas y la iluminación LED RGB individualizada, es decir, podemos crear efectos únicos tecla a tecla. Sí, es compatible con la iluminación inmersiva de Corsair.

Pasamos ahora a hablar de las sensaciones que nos ha transmitido en el día a día. Estoy acostumbrado a trabajar y jugar con teclados mecánicos, concretamente con interruptores Cherry MX Red, así que he notado una diferencia clara al utilizar el Corsair en el K57 RGB Wireless Gaming, ya que se trata de un teclado de membrana. Sin embargo, el tacto que transmiten las teclas es realmente muy bueno (son muy suaves) y las pulsaciones son bastante ligeras, pero se dejan notar gracias al recorrido y la respuesta que ofrece cada tecla.

Sin duda es uno de los mejores teclados de membrana que he probado. Gracias al diseño que ha utilizado Corsair no he tenido problemas para acostumbrarme en poco tiempo y conseguir una escritura totalmente fluida. La respuesta de las teclas es, como dije, muy buena, el teclado es silencioso y ofrece una experiencia que ha superado mis expectativas. Os soy sincero, tenía claro que iba a probar un teclado de membrana y estaba preparado para una experiencia muy por debajo de lo que me he acabado encontrando, así que mi enhorabuena a Corsair por haber logrado este nivel en un teclado de membrana.

He probado el Corsair en el K57 RGB Wireless Gaming escribiendo durante varias horas al día y también en cuatro juegos: Destiny 2, League of Legends, The Division 2 y Guild Wars 2. Los tiempos de respuesta han sido perfectos, no he tenido en ningún momento problemas al pulsar varias teclas de forma simultánea y en algunos momentos he llegado a olvidarme de que tenía entre manos un teclado de membrana y que había dejado a un lado mi venerable Corsair K70 RGB MK.2

Notas finales: una buena opción para un público concreto

El Corsair K57 RGB Wireless Gaming es un teclado muy interesante que ofrece un valor muy sólido en términos de calidad de construcción, diseño, calidad y soporte. La iluminación LED RGB es excelente, su autonomía es muy buena, presenta una respuesta y un tacto fantástico para ser un teclado de membrana y nos permite, además, utilizarlo tanto de forma inalámbrica como cableada.

Con él puedes liberarte de las cadenas que impone un teclado tradicional y olvidarte del cable sin tener que renunciar a una experiencia de uso óptima, ya que gracias a la tecnología Slip Stream los tiempos de respuesta son perfectos. Su precio es elevado, pero es normal teniendo en cuenta lo que ofrece y lo que podemos encontrar en el mercado actualmente.

El Corsair K57 RGB Wireless Gaming es un teclado que hereda las bases del Corsair K55 RGB e introduce tres mejoras clave: conectividad inalámbrica, iluminación LED RGB con tecnología Capellix y tecnología Slip Stream. Esas mejoras justifican la diferencia de precio que existe entre uno y otro, y obviamente marcan una importante diferencia en la experiencia de uso que ofrece cada uno.

Si buscas un teclado de membrana que te permita jugar con total libertad, sin tener que preocuparte de los cables y quieres disfrutar de una iluminación de alta calidad no lo dudes, el Corsair K57 RGB Wireless Gaming debería estar en tu lista de opciones.