Corsair Dominator Platinum RGB DDR4, análisis: luces, cámara ¡acción!

Hace unos días os adelantamos el lanzamiento de serie Corsair Dominator Platinum RGB DDR4, una nueva línea de memoria RAM de alto rendimiento que posiciona directamente en lo más alto del sector, y os prometimos un análisis.

Como siempre digo lo prometido es deuda, y hoy vamos a saldarla. Gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de analizar un kit de memoria Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a nuestro ritmo, sin prisas, y esto me ha permitido enfocarlo de una manera muy completa: ponerlo a prueba bajo la plataforma AM4 de AMD y también bajo la plataforma LGA1151 de Intel.

Sé que muchos de nuestros lectores habéis apostado por el socket AM4, y sé que todavía tenéis dudas sobre el soporte de dicha plataforma cuando hablamos de memorias de alto rendimiento, así que he aprovechado esta oportunidad para ahondar también sobre esa cuestión y ayudaros a resolver dichas dudas.

En este análisis hablaremos de rendimiento, pero también profundizaremos en temas importantes como la calidad de construcción, el soporte y la compatibilidad de las Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 con otras plataformas, y todo por una razón muy sencilla: hay vida más allá del socket LGA1151.

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4: vistazo previo

Ya lo hemos anticipado, la serie Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 posiciona en lo más alto del sector, un lugar que francamente se ha ganado a pulso. Corsair ha cuidado cada detalle, hasta el empaquetado en el que viene el kit que hemos utilizado sorprende por su excelente calidad, y sirve como preludio a lo que está por venir.

Nada más abrir la caja y sacar los módulos de memoria RAM tenemos claro que estamos ante un producto premium que juega en una liga distinta a la de otros kits que he tenido la ocasión de probar durante los últimos años. El peso de cada módulo y el tacto que presenta el cuerpo de aluminio es excelente, transmite una solidez verdaderamente única y consiguen, en conjunto, una calidad de construcción impresionante.

A nivel interno vemos que la gama Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 no desentona en absoluto. El gigante estadounidense ha utilizado el sistema de disipación HX Dual-Path, una tecnología propietaria de Corsair que une planos de cobre incrustrados directamente en el PCB de diez capas sobre el que se montan los chips de memoria para asegurar un enfriamiento óptimo en todo momento. Es importante destacar, además, que los chips de memoria utilizados en esta serie han sido seleccionados y configurados con especial cuidado para obtener frecuencias altas y latencias mínimas.

El diseño que ha utilizado Corsar en este nuevo kit de memoria RAM es atractivo y al mismo tiempo muy valiente. La compañía ha decidido marcar su propio ritmo y optar por un diseño con personalidad propia, y debo decir que el resultado ha sido sobresaliente. Como podéis ver en la imagen de portada el kit Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 luce de maravilla una vez instalado y encaja a la perfección en cualquier configuración para gaming.

A nivel de especificaciones el kit que nos ha enviado Corsair se componente de cuatro módulos de 8 GB cada uno con latencias 16-18-18-36 CR2, funcionando a una velocidad de 3.600 MHz. Como podemos ver hay un excelente equilibrio a nivel de latencias y frecuencias de trabajo, algo fundamental ya que ambos elementos son los que al final determinan en gran medida el rendimiento bruto de la memoria. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de este tema en este artículo dedicado a la memoria RAM, donde os contamos todo lo que debéis saber sobre dicho componente, así que os invitamos a echarle un vistazo.

En la parte superior Corsair ha integrado un nuevo sistema de iluminación que incluye doce unidades LED RGB con con tecnología CAPELLIX RGB, integrado en una barra fabricada en aleación de zinc para conseguir una fijación perfecta. Los LED con tecnología CAPELLIX RGB se diferencian de otros modelos estándar porque ofrecen un brillo superior, una mayor vida útil y un consumo reducido. Como no podía ser de otra forma la iluminación LED RGB se puede personalizar directamente desde iCUE, una herramienta muy útil que también nos permite visualizar otros aspectos importantes, como veremos en el siguiente apartado.

Hechas las presentaciones pasamos a repasar las características clave del kit Corsair Dominator Platinum RGB DDR4:

Kit de cuatro módulos de 8 GB de DDR4 que suman un total de 32 GB de memoria.

Cuerpo de aluminio anodizado y barra superior en aleación de zinc.

PCB personalizado de diez capas.

Tecnología de refrigeración HX Dual-Path de Corsair.

Sistema de iluminación LED CAPELLIX RGB de doce zonas para generar efectos de gran calidad (16,8 millones de colores).

Latencias 16-18-18-36 CR2 y frecuencia de trabajo de 3,6 GHz.

Voltaje: 1,35v. Compatibles con plataformas Intel y AMD.

Integradas en el software iCUE : podemos personalizar la iluminación LED RGB y visualizar determinados aspectos, como la temperatura y las frecuencias de trabajo.

: podemos personalizar la iluminación LED RGB y visualizar determinados aspectos, como la temperatura y las frecuencias de trabajo. Garantizado de por vida. Compatible con el perfil XMP 2.0.

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4: nuestra experiencia

El montaje de la memoria no presenta ninguna particularidad, solo tenemos que abrir los cierres de seguridad de cada ranura, introducir los módulos y proceder al cierre de aquellos. Antes de cerrar el equipo es recomendable que os aseguréis de que los módulos han quedado bien sujetos. No es habitual tener problemas en este sentido, pero nunca está de más.

Hemos probado el kit Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 en dos configuraciones distintas, Intel y AMD, bajo una misma base que resumimos a continuación:

Procesador Ryzen 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 4 GHz y placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con BIOS F25.

Procesador Core i7 8700K con seis núcleos y doce hilos a 5 GHz y placa base laca base GIGABYTE Z370 ULTRA GAMING con BIOS F13b.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4.

Sistema de refrigeración Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum.

Tarjeta gráfica GIGABYTE 980 TI G1 Gaming con 6 GB de GDDR5 a 7,8 GHz y GPU a 1.478 MHz.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair RM750x con certificación 80 Plus Oro.

Con el equipo basado en Intel no hemos tenido ningún tipo de problemas. El perfil Intel XMP 2.0 funciona a la perfección y el kit Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 trabaja a 3.600 MHz con latencias 16-18-18-36 manteniendo una estabilidad total.

Al instalar el kit en la configuración AMD que he utilizado he tenido que reducir la velocidad a 3.200 MHz manteniendo dichas latencias, pero por una razón muy sencilla: la GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 no soporta memoria DDR4 a mayor frecuencia. Esto quiere decir que el factor limitante ha sido la placa base, y no las memorias, y que en placas base superiores no tendréis problema para utilizar este kit a 3.600 MHz.

Lo importante que debemos sacar en claro de esto es que he podido utilizar sin problemas y con una estabilidad total dicho kit en una placa base AM4 de primera generación, ocupando las cuatro ranuras y con una velocidad de 3.200 MHz sin sacrificar latencias. Esto debería disipar vuestras dudas sobre el estado actual del soporte de memoria RAM de alta velocidad en dicha plataforma.

A nivel de rendimiento podemos ver en las gráficas adjuntas que el kit Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a 3.600 MHz con latencias 16-18-18-36 ofrecen un resultado simplemente fantástico bajo AIDA64, todo un clásico para medir el rendimiento bruto cuando hablamos de memoria RAM.

En lo que respecta a juegos he notado una mejora clara frente al kit de 32 GB (4 x 8 GB) de RAM G.SKILL Trident Z RGB a 2.933 MHz con latencias CL18 que utilizo normalmente, y es comprensible ya que Ryzen mejora su rendimiento al utilizar memoria más rápida y con una latencia inferior.

Los resultados varían en función del juego utilizado, pero a continuación os dejo algunos ejemplos para que os hagáis una idea:

Assassin´s Creed Origins: 4 FPS más de media.

Battlefield I: 9 FPS más de media.

GTA V: 6 FPS más de media.

Hellblade: Senua’s Sacrifice: 3 FPS más de media.

Rise of the Tomb Raider: 2 FPS más de media.

The Witcher III: 6 FPS más de media.

Como anticipamos podemos personalizar la configuración de la iluminación de la memoria RAM, visualizar las temperaturas de trabajo, ver un historial de éstas y sincronizar su iluminación para que luzca igual que el resto de los periféricos de Corsair que estemos utilizando.

La interfaz es muy fácil e intuitiva, y podemos descargar diferentes perfiles de iluminación gracias a la dedicación de la comunidad de Corsair.

Notas finales

La gama Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 ha cumplido con todas mis expectativas. A nivel de calidad de construcción y de diseño es, sin duda, de lo mejor que existe ahora mismo en el mercado, y en términos de rendimiento y de soporte no se queda atrás.

El kit que he tenido la oportunidad de probar ha funcionado a la perfección tanto con la plataforma LGA1151 de Intel como con la plataforma AM4, y eso que he querido ponerle las cosas difíciles al utilizar una placa base de primera generación y al ocupar los cuatro slots. A nivel de rendimiento los resultados han sido, como indicamos, sobresalientes, y he disfrutado en todo momento de una estabilidad plena.

Un kit como el Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 en su versión de 32 GB está pensado para usuarios que tengan un presupuesto elevado y que quieran montar una configuración tope de gama que les asegure no solo una larga vida útil, sino también un alto rendimiento y un acabado estético de primer nivel.

Ya sabemos que la calidad de construcción, la estética y el rendimiento siempre tienen un precio, y en este caso es elevado. El kit que he analizado tiene un precio de 579,99 euros, una cifra que no está al alcance de cualquier pero que, sin embargo, se ve compensada por todo el valor que ofrece en términos de potencia, de soporte, de compatibilidad y de calidad de acabados.

Si tu presupuesto te permite optar por la gama alta y solo quieres lo mejor de lo mejor los kits Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 deben estar en tu lista.