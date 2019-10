Apple Watch Series 5 GPS + Cellular, análisis

El pasado 10 de septiembre, Apple reunió en el Apple Park a los medios de comunicación en su ya tradicional keynote de inicio del año escolar. Recordemos que el 9 de septiembre de 2014 anunció por primera vez el Watch (que empezó a venderse en los Estados Unidos en abril de 2015); el 7 de septiembre de 2016 presentó el Watch Series 2; el 12 de septiembre de 2017 le tocó el turno al Watch Series 3; el Watch Series 4 se lanzó el 12 de septiembre de 2018, y en esta ocasión, con puntualidad suiza y tecnología californiana, damos la bienvenida al Apple Watch Series 5.

Comparándolo externamente con el modelo anterior, el Watch Series 5 es idéntico al Watch Series 4, que sí supuso un cambio importante en tamaño y aprovechamiento de la pantalla respecto al Watch Series 3. Teniendo en cuenta que el Watch Series 4 se considera un «antes y un después» en la evolución del smartwatch de Apple, hay que reconocer que esta quinta generación no aporta novedades tan importantes como en su día lo hizo el Series 4, aunque por supuesto las tiene y las vamos a conocer en este análisis.

Como es habitual en Apple, la nueva generación «jubila» a la anterior, pero nos da la oportunidad de adquirir por un precio muy interesante el Watch Series 3 (por ejemplo, el modelo de caja de aluminio y 38 mm se vende desde 229 euros y el de 42 mm parte de los 259 euros), que con el nuevo watchOS 6 sigue siendo un producto muy recomendable.

Pantalla siempre activa

La principal novedad de la nueva generación del smartwatch de Apple es su pantalla siempre activa, es decir, ya no hay que tocarla o girar la muñeca para ver por ejemplo la hora y otras informaciones, logrando así los de Cupertino que su Watch tenga una apariencia auténtica de reloj. El «truco» de la pantalla Retina siempre activa se basa en que las esferas han sido optimizadas y se reduce el brillo cuando bajamos la muñeca y se aumenta cuando la elevamos o la tocamos. Por ejemplo, como podéis ver en las imágenes de abajo, en la nueva esfera «Meridiano», el color de fondo blanco elegido por mí se atenúa a negro cuando está «dormida» la pantalla [he entrecomillado la palabra porque en ningún momento se «duerme» el Watch, quede claro que su actividad es constante].

Hablamos de una pantalla LTPO (Low-Temperature Poly-silicon and Oxide) que ajusta automáticamente la frecuencia de refresco desde 60 Hz a 1 Hz, tecnología pensada para no afectar demasiado a la autonomía de la batería. Además, Apple ha añadido un controlador de pantalla de bajo consumo, un circuito integrado de gestión de energía ultraeficiente y un nuevo sensor de luz ambiental. Con todas estas tecnologías, Apple asegura que, siempre dependiendo del uso, dispondremos de 18 horas de vida de la batería.

Según mi experiencia después de diez días de uso del Watch Series 5, nunca he alcanzado esas 18 horas de vida de la batería, algo que sí lograba fácilmente con el Watch Series 4. Un día normal, tras levantarme sobre las 7 de la mañana, ir al trabajo en coche, tener la costumbre de moverme por lo menos unos minutos cada hora, dar un pequeño paseo de 10 minutos a la hora de comer, volver a casa en coche… el porcentaje de la batería está por debajo del 40%, y eso que todavía no ha llegado la tarde-noche, que es cuando suelo hacer ejercicio. El resultado es que a las 11 de la noche tengo la batería del Watch Series 5 prácticamente agotada, y con el Series 4, realizando una rutina similar, perfectamente podía acostarme y poner a cargarlo al día siguiente si se me olvidaba hacerlo por la noche.

Aunque la pantalla siempre activa es la principal novedad del Watch Series 5, por supuesto es opcional y puedes dejarla que se comporte como generaciones anteriores. Además es posible ocultar lo que Apple llama «complicaciones sensibles», es decir, que no se muestren datos como las próximas citas del calendario, los mensajes de Mail y la frecuencia cardiaca cuando no se tiene la muñeca levantada. Por cierto, una de las ventajas de la pantalla siempre activa es que se pueden ver las métricas de entrenamiento sin tener que levantar la muñeca o tocar la pantalla… y son visibles incluso bajo el agua, fundamental para los entrenamientos de natación.

Brújula integrada

Un gran acierto de Apple en el Watch Series 5 ha sido la integración de la brújula para competir en igualdad de condiciones con otras marcas de smartwatches especializadas en actividades relacionadas con el senderismo, el montañismo o la orientación. La nueva aplicación Compass («brújula» en inglés) nos muestra el rumbo junto con la inclinación, elevación, latitud y longitud. Incluso podemos añadir una complicación a la esfera de Watch Series 5 para tener claro la dirección a la que nos dirigimos de un vistazo.

Además, Apple ha actualizado su aplicación Maps para usar la brújula incorporada tal como lo hacemos en el iPhone, especialmente útil (al menos para mí) para ubicarme en ciudades que no conozco muy bien pero sí tengo una imagen mental de dónde está el norte o el sur.

Otro aspecto muy interesante para los amantes de los deportes al aire libre es que el Watch Series 5 ahora puede mostrar la elevación actual de nuestra localización. Gracias a la información suministrada por el GPS, el altímetro barométrico, los datos de mapas topográficos y el WiFi el reloj determina nuestra elevación actual.

Funciones de seguridad y salud

Las llamadas funciones SOS del Watch no son exclusivas de esta quinta generación, excepto que ahora, siempre que nuestro modelo tenga el apellido «Cellular» (es decir, el que está preparado para realizar llamadas telefónicas tras haberlo contratado con tu operadora), también hay llamadas de emergencia internacionales. Si mantenemos presionado el botón lateral se comunicará con los servicios de emergencia y notificará a nuestros contactos de emergencia nuestra ubicación, al tiempo que mostrará en pantalla nuestra identificación médica al personal de emergencia que lo necesite. Cuando estemos en el extranjero será posible llamar a los servicios de emergencia locales casi desde cualquier parte del mundo (150 países) incluso si el teléfono no está cerca, pero para eso nuestro modelo deberá ser «Cellular», aunque no haya sido activado.

Por su parte, la función de detección de caídas utiliza algoritmos que analizan los datos del acelerómetro y el giroscopio para detectar si nos hemos caído, de manera que nos permitirá realizar fácilmente una llamada a los servicios de emergencia (también se puede descartar la alerta, por supuesto). Eso sí, si el Watch detecta que hemos permanecido inmóviles tras la alerta durante un minuto, hará la llamada de emergencia automáticamente y enviará un mensaje con nuestra ubicación a nuestros contactos de emergencia. De nuevo, es posible activar esta función desde la app del Watch del iPhone, aunque se activa automáticamente para los mayores de 65 años.

El sensor óptico de ritmo cardiaco (que está en el Watch desde la primera generación) nos permite comprobar nuestra frecuencia cardiaca en cualquier momento, pero además, desde el lanzamiento del Watch Series 4 Apple incorpora un sensor eléctrico de ritmo cardiaco capaz de realizar un electrocardiograma en cualquier momento abriendo la app ECG y colocando el dedo en la corona digital. El Watch puede leer y registrar los impulsos eléctricos en la punta de nuestro dedo creando un circuito entre nuestro corazón y ambos brazos. La grabación dura 30 segundos y al finalizar nos indica si nuestro ritmo cardiaco muestra signos de ritmo sinusual (que es el normal) o de fibrilación auricular, una arritmia cardiaca que debemos consultar con nuestro médico.

Salud auditiva y control del ciclo menstrual

Dos novedades muy interesantes de watchOS 6 son las apps de control del ciclo mensual y de salud auditiva. Ambas demuestran que con cada nueva versión del sistema operativo del Watch, Apple da un paso más para convertirlo en un dispositivo enfocado a la Salud (así, con mayúsculas), y estoy convencido de que es el secreto de su éxito.

Lo mejor de todo es que desde la app «Salud» del iPhone ya podemos tener mediciones relacionadas con el corazón como la frecuencia cardiaca, el ritmo cardiaco y el tiempo entre latidos; los resultados del electrocardiograma; los datos de nuestra actividad física, y, como novedad, los niveles de sonido ambiental que hemos soportado (una exposición prolongada y recurrente a sonidos por encima de 80 dB puede provocar daños) y los niveles de audio de los auriculares, así como los datos de control del ciclo menstrual. Tal como indica Apple cuando configuras el control de ciclos desde la app «Salud», el ciclo menstrual tiene una gran importancia en la salud y a menudo se le considera el sexto signo vital ya que afecta a muchas partes del cuerpo de la mujer.

Conclusiones

Si eres dueño de un Apple Watch Series 4 es poco probable que vayas a cambiarlo por un Watch Series 5 solo por el hecho de contar con la posibilidad de que la pantalla esté siempre activa, de disponer de una brújula integrada y de poder realizar llamadas de emergencia internacionales. Esa es la realidad, son estas tres características las que diferencian a la cuarta de la quinta generación del Watch, el resto de novedades las aporta watchOS 6, y es de agradecer que Apple extienda las bondades de la nueva versión de su sistema operativo a generaciones anteriores del Watch.

No me quiero olvidar que nunca ha habido un surtido de materiales tan amplio como el que dispone el Watch Series 5, incluyendo cajas de aluminio, acero inoxidable, cerámica y, como novedad, titanio. Quizás un pequeño detalle para muchos usuarios, ya que nunca se plantearán pagar el elevado precio que tiene un material como el titanio (849 euros para la caja de 40 mm o 899 euros para la caja de 44 mm), pero es una muestra más de que Apple se toma muy en serio el hecho de que un smartwatch no solo tiene su «faceta inteligente», también es un objeto que nos distingue y sigue los dictados de la moda.